«Хачапури, хинкали, аджапсандали». Какие грузинские и армянские блюда обязательно стоит попробовать?

Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Будет представлена ваша национальная кухня. Что обязательно нужно попробовать гостям?

Карен Мурадян, представитель армянской диаспоры:

Поскольку мы южная страна, любим мясо, очень хорошо его обрабатываем и умеем готовить. Поэтому в первую очередь традиционно, конечно, шашлыки попробовать. Также будут доступны долма и многие сладости в виде гаты, пахлавы и так далее. Я лично рекомендую попробовать нашу пахлаву. В нашем регионе ведется множество споров, кому она все-таки принадлежит. Но в итоге мы пришли к тому, что у всех она разная. Наша самая вкусная просто. Алеся Лакина:

Гиви, а на вашей кухне что обязательно нужно попробовать?