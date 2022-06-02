«Хачапури, хинкали, аджапсандали». Какие грузинские и армянские блюда обязательно стоит попробовать?
Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Будет представлена ваша национальная кухня. Что обязательно нужно попробовать гостям?
Карен Мурадян, представитель армянской диаспоры:
Поскольку мы южная страна, любим мясо, очень хорошо его обрабатываем и умеем готовить. Поэтому в первую очередь традиционно, конечно, шашлыки попробовать. Также будут доступны долма и многие сладости в виде гаты, пахлавы и так далее. Я лично рекомендую попробовать нашу пахлаву. В нашем регионе ведется множество споров, кому она все-таки принадлежит. Но в итоге мы пришли к тому, что у всех она разная. Наша самая вкусная просто.
Алеся Лакина:
Гиви, а на вашей кухне что обязательно нужно попробовать?
Гиви Кбилашвили, представитель грузинской диаспоры:
Обязательно нужно попробовать хачапури, хинкали, аджапсандали, то есть разные грузинские блюда. Мегрельское харчо также.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что без песен, танцев и плясок ваших национальных тоже не обойдется?
Гиви Кбилашвили:
Ни в коем случае не обойдется без грузинского характера – то, что самое главное. Когда есть характер, любая еда становится намного вкуснее, любая страна становится намного красивее. В данном случае грузинский характер, который должен присутствовать на грузинском столе, будет представлен 100 %.
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