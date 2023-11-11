Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?
В Бресте приступили к строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой проект, к созданию которого присоединилась, без преувеличения, вся страна. Свой вклад в финансирование внесли сотни коллективов, организаций, общественных объединений, а еще военные и просто неравнодушные белорусы. Александр Лукашенко объявил проект Всебелорусской молодежной стройкой. На протяжении всего времени трудиться над центром наравне с профессионалами будут студенческие отряды со всей Беларуси.
Кобринское укрепление Брестской крепости – земля беспрецедентной обороны, где каждый сантиметр пропитан героизмом и трепетной памятью. Редкие кадры военной немецкой кинохроники. Сами эти стены – вместо тысячи слов – о судьбе белорусского народа. Будущий Патриотический центр воссоздают в здании, где размещался героический 125-й стрелковый полк.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В исторически точном месте. Долгое время эти казармы были закрыты для посещения – признавались аварийными. Но уже через год по результатам первой очереди строительства Республиканского патриотического центра здесь появится место размещения для 200 ребят одновременно, и это не считая благоустройства всей территории.
Он тот самый студент, который обратился к главе государства во время Послания. Командир студотряда «Спадчына» Семен Люлькович попросил о статусе Всебелорусской молодежной стройки для центра.
Лукашенко: «Будем всячески стараться помогать». В Брестской крепости построят патриотический центр.
Меньше года – и вот принимаются за дело. К слову, парень на четвертом курсе и в будущем будет дипломированным строителем.
Семен Люлькович, командир студенческого отряда «Спадчына» Брестского государственного технического университета:
Мои ребята сейчас трудятся в будущем общежитии. Выносят строительный мусор. И с понедельника мы на три недели будет задействованы в работе. Здесь ребята будут изучать историю нашей страны, всесторонне развиваться, и мы понимаем, что вкладываем свой труд в будущее нашей страны.
К разбору завалов на Кобринском укреплении сегодня привлекли не только отряд в составе 15 человек, но и свыше 200 молодых добровольцев. Дальше эстафету от двух недель до месяца подхватят все регионы страны от Гродно до Гомеля в составе студотрядов.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы рассчитываем, что опыт «Хатыни» – а это почти 2 000 молодых людей, которые приняли участие в акции, – этот рекорд будет побит. Но главное в том, что люди, которые немного потрудятся, ощутят свою сопричастность и ощутят свою ответственность за будущее нашей страны.
Красота спасет мир. И, кажется, этот хрупкий мир XIX века впору спасать. И уже не словом, а делом. К большому субботнику на территории будущего патриотического центра присоединились военные, молодежь, а с топором можно было встретить и министра, и первую красавицу страны.
Элеонора Качаловская, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:
Берешь и делаешь! Из капли рождается океан. Если даже каждый человек приедет и просто побудет тут, фантик уберет – это уже будет огромный вклад. Начните с малого.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Патриотизм воспитывается в каждом дне, каждой минуте, каждой секунде нашей жизнь. Социальные сети – да, дети залипают там, но мы не должны преувеличивать этот цифровой мир, но и не должны сторониться и забывать. Смотрите, сколько молодежи здесь участвует, они тоже в TikTok сидят. И они тоже будут сегодня показывать в TikTok, что делать и как нужно делать. Сторониться нельзя.
Идею создания патриотического центра еще в 2020 году озвучил Президенту Александру Лукашенко министр обороны. С тех пор она превратилась в проект, рассчитанный на три очереди. Сперва общежитие и палаточный городок, в будущем – учебные классы, столовая и целый досугово-просветительский комплекс.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы:
Видеть мы хотим современный, насыщенный современными технологиями проект, центр, где смогут проходить обучение, воспитание наши ребята со всей страны. В частности, активно подключились патриотические организации из России, которые подсказывают современные решения.
Белорусский республиканский союз молодежи сегодня сдержал слово, которое дал главе государства во время недавней встречи поколений: передали сертификат на сумму 200 тысяч белорусских рублей. Военные смогли собрать еще порядка полумиллиона. Общая стоимость проекта – 90 миллионов рублей.
Патриотический центр – это про нечто большее, чем просто воспитание, и точно выходит за рамки просто проекта. Это про готовность объединиться во имя по-настоящему важного дела. К слову, завершить строительство патриотического центра планируют символично – к 80-летию Великой Победы.