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Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?

11 ноября 2023 18:49
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В Бресте приступили к строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой проект, к созданию которого присоединилась, без преувеличения, вся страна. Свой вклад в финансирование внесли сотни коллективов, организаций, общественных объединений, а еще военные и просто неравнодушные белорусы. Александр Лукашенко объявил проект Всебелорусской молодежной стройкой. На протяжении всего времени трудиться над центром наравне с профессионалами будут студенческие отряды со всей Беларуси.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-1

Кобринское укрепление Брестской крепости – земля беспрецедентной обороны, где каждый сантиметр пропитан героизмом и трепетной памятью. Редкие кадры военной немецкой кинохроники. Сами эти стены – вместо тысячи слов – о судьбе белорусского народа. Будущий Патриотический центр воссоздают в здании, где размещался героический 125-й стрелковый полк.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В исторически точном месте. Долгое время эти казармы были закрыты для посещения признавались аварийными. Но уже через год по результатам первой очереди строительства Республиканского патриотического центра здесь появится место размещения для 200 ребят одновременно, и это не считая благоустройства всей территории.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-7

Он тот самый студент, который обратился к главе государства во время Послания. Командир студотряда «Спадчына» Семен Люлькович попросил о статусе Всебелорусской молодежной стройки для центра.

Лукашенко: «Будем всячески стараться помогать». В Брестской крепости построят патриотический центр.

Меньше года – и вот принимаются за дело. К слову, парень на четвертом курсе и в будущем будет дипломированным строителем.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-10

Семен Люлькович, командир студенческого отряда «Спадчына» Брестского государственного технического университета:
Мои ребята сейчас трудятся в будущем общежитии. Выносят строительный мусор. И с понедельника мы на три недели будет задействованы в работе. Здесь ребята будут изучать историю нашей страны, всесторонне развиваться, и мы понимаем, что вкладываем свой труд в будущее нашей страны.

К разбору завалов на Кобринском укреплении сегодня привлекли не только отряд в составе 15 человек, но и свыше 200 молодых добровольцев. Дальше эстафету от двух недель до месяца подхватят все регионы страны от Гродно до Гомеля в составе студотрядов.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-13

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы рассчитываем, что опыт «Хатыни» – а это почти 2 000 молодых людей, которые приняли участие в акции, – этот рекорд будет побит. Но главное в том, что люди, которые немного потрудятся, ощутят свою сопричастность и ощутят свою ответственность за будущее нашей страны.

Красота спасет мир. И, кажется, этот хрупкий мир XIX века впору спасать. И уже не словом, а делом. К большому субботнику на территории будущего патриотического центра присоединились военные, молодежь, а с топором можно было встретить и министра, и первую красавицу страны.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-16

Элеонора Качаловская, победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:
Берешь и делаешь! Из капли рождается океан. Если даже каждый человек приедет и просто побудет тут, фантик уберет это уже будет огромный вклад. Начните с малого.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-19

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Патриотизм воспитывается в каждом дне, каждой минуте, каждой секунде нашей жизнь. Социальные сети да, дети залипают там, но мы не должны преувеличивать этот цифровой мир, но и не должны сторониться и забывать. Смотрите, сколько молодежи здесь участвует, они тоже в TikTok сидят. И они тоже будут сегодня показывать в TikTok, что делать и как нужно делать. Сторониться нельзя.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-22

Идею создания патриотического центра еще в 2020 году озвучил Президенту Александру Лукашенко министр обороны. С тех пор она превратилась в проект, рассчитанный на три очереди. Сперва общежитие и палаточный городок, в будущем – учебные классы, столовая и целый досугово-просветительский комплекс.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-25

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы:
Видеть мы хотим современный, насыщенный современными технологиями проект, центр, где смогут проходить обучение, воспитание наши ребята со всей страны. В частности, активно подключились патриотические организации из России, которые подсказывают современные решения.

Возводят всей страной! Как проходит Всебелорусская молодёжная стройка в Бресте?-28

Белорусский республиканский союз молодежи сегодня сдержал слово, которое дал главе государства во время недавней встречи поколений: передали сертификат на сумму 200 тысяч белорусских рублей. Военные смогли собрать еще порядка полумиллиона. Общая стоимость проекта – 90 миллионов рублей.

Патриотический центр – это про нечто большее, чем просто воспитание, и точно выходит за рамки просто проекта. Это про готовность объединиться во имя по-настоящему важного дела. К слову, завершить строительство патриотического центра планируют символично – к 80-летию Великой Победы.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Лукьянов # Элеонора Качаловская # Игорь Луцкий # Леонид Касинский # Фотофакт

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