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Белорусские спасатели получили два вертолёта Ми-17B-5

11 ноября 2023 18:33
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Белорусские спасатели принимают крылатое пополнение: на вооружение МЧС поступило сразу два новых вертолета Ми-17B-5. Среди почетных гостей торжественной церемонии – авиаторы, которые буквально вчера вернулись из Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полгода наши огнеборцы тушили там сильнейшие лесные пожары. А сегодня принимают заслуженные награды и осваивают новую технику.

Белорусские спасатели получили два вертолёта Ми-17B-5-1

Сегодня на взлетной полосе сразу два новых Ми-17В-5. Такая модель для белорусских авиаторов в новинку. Главное преимущество новых аппаратов – высокая маневренность. В условиях ЧП такая техника – просто необходима.

Белорусские спасатели получили два вертолёта Ми-17B-5-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Они выполняют весь спектр задач, начиная от главных наших задач по поиску и спасению людей, которые терпят бедствие авиационных судов на территории нашей страны, поиск людей в экосистемах, тушение пожаров и ряд других вещей, связанных с транспортировкой личного состава, его эвакуацией, связанных с транспортным обеспечением.

Как прошел этот год для наших спасателей – смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Дарья Седун # Фотофакт

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