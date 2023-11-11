Белорусские спасатели получили два вертолёта Ми-17B-5

Белорусские спасатели принимают крылатое пополнение: на вооружение МЧС поступило сразу два новых вертолета Ми-17B-5. Среди почетных гостей торжественной церемонии – авиаторы, которые буквально вчера вернулись из Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полгода наши огнеборцы тушили там сильнейшие лесные пожары. А сегодня принимают заслуженные награды и осваивают новую технику.
Сегодня на взлетной полосе сразу два новых Ми-17В-5. Такая модель для белорусских авиаторов в новинку. Главное преимущество новых аппаратов – высокая маневренность. В условиях ЧП такая техника – просто необходима.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Они выполняют весь спектр задач, начиная от главных наших задач по поиску и спасению людей, которые терпят бедствие авиационных судов на территории нашей страны, поиск людей в экосистемах, тушение пожаров и ряд других вещей, связанных с транспортировкой личного состава, его эвакуацией, связанных с транспортным обеспечением.
Как прошел этот год для наших спасателей – смотрите в видеоматериале.