Гигин: мы не будем выстраивать по западным лекалам манипулятивную демократию

Ранее в Беларуси было зарегистрировано 15 партий, но на благо государства работали далеко не все. Чтобы устранить подобные объединения, провели перерегистрацию. В результате свою состоятельность подтвердили только три партии. Также была зарегистрирована одна новая. Как показывает мировой опыт, дело не в количестве, а качестве.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Мы не будем выстраивать по западным лекалам манипулятивную демократию. Для картинки создать много партий, сымитировать политическую борьбу. Вот, возьмите Польшу. Такая драка шла накануне парламентских выборов. Все мы помним. До ярости доходило. Ну и что сейчас? Что, Польша как-то принципиально курс изменит? Она выйдет из НАТО, из ЕС? Так на это никто и не рассчитывал. Или в США. Имитируют такую же драку. А на самом деле всем управляет там глубинное государство. У нас глубинного государства нет в Беларуси. У нас все на виду. Реальная власть у Президента, президентская республика. Правительство отвечает за экономику. Задача партий – направлять инициативу людей вот в это законное русло.