Украинские беженцы строят бизнес в Беларуси! Как помогает БОКК?

Построить бизнес с нуля – вполне реально. В этом убедились и десятки вынужденных переселенцев из Украины. В Беларуси продолжают поддерживать тех, кому нужна помощь. Помимо гуманитарного направления – на местах оказывают содействие в реализации инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря новому проекту Красного Креста десятки беженцев уже смогли найти свою нишу на рынке труда, пройти переобучение или приобрести оборудование для запуска бизнеса в Беларуси.

В этом году Витебская областная организация Красного Креста подготовила 10 заявок на реализацию бизнес-инициатив, большинство из них уже одобрены.