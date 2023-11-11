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Украинские беженцы строят бизнес в Беларуси! Как помогает БОКК?

11 ноября 2023 18:41
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Построить бизнес с нуля – вполне реально. В этом убедились и десятки вынужденных переселенцев из Украины. В Беларуси продолжают поддерживать тех, кому нужна помощь. Помимо гуманитарного направления – на местах оказывают содействие в реализации инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские беженцы строят бизнес в Беларуси! Как помогает БОКК?-1

Благодаря новому проекту Красного Креста десятки беженцев уже смогли найти свою нишу на рынке труда, пройти переобучение или приобрести оборудование для запуска бизнеса в Беларуси.

В этом году Витебская областная организация Красного Креста подготовила 10 заявок на реализацию бизнес-инициатив, большинство из них уже одобрены.

Украинские беженцы строят бизнес в Беларуси! Как помогает БОКК?-4

Наталья Самсанович, психолог Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Бизнес-инициативы были разноплановые. Кто-то занимается выращиванием зелени для себя, продажи. Это утепленная теплица. Кто-то купил себе оборудование для сварки. Итогом реализации этих бизнес-инициатив является то, что они проходят успешную адаптацию и социализацию по пребыванию на нашей белорусской земле.

Как эта программа помогла беженке из Украины начать бизнес – смотрите в видео.

# Беженцы # общество # Александра Ходюкова # Фотофакт

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