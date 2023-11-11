Украинские беженцы строят бизнес в Беларуси! Как помогает БОКК?
Построить бизнес с нуля – вполне реально. В этом убедились и десятки вынужденных переселенцев из Украины. В Беларуси продолжают поддерживать тех, кому нужна помощь. Помимо гуманитарного направления – на местах оказывают содействие в реализации инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря новому проекту Красного Креста десятки беженцев уже смогли найти свою нишу на рынке труда, пройти переобучение или приобрести оборудование для запуска бизнеса в Беларуси.
В этом году Витебская областная организация Красного Креста подготовила 10 заявок на реализацию бизнес-инициатив, большинство из них уже одобрены.
Наталья Самсанович, психолог Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Бизнес-инициативы были разноплановые. Кто-то занимается выращиванием зелени для себя, продажи. Это утепленная теплица. Кто-то купил себе оборудование для сварки. Итогом реализации этих бизнес-инициатив является то, что они проходят успешную адаптацию и социализацию по пребыванию на нашей белорусской земле.
Как эта программа помогла беженке из Украины начать бизнес – смотрите в видео.