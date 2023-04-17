Лукашенко: «Будем всячески стараться помогать». В Брестской крепости построят патриотический центр

Новости Беларуси. От посевной – к массовым посадкам в рамках республиканского субботника. В Год мира и созидания важно посеять для будущих поколений главные ценности нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из них – любовь к Родине. Поэтому половина средств, заработанных 22 апреля, будет направлена на создание патриотического центра воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Пройти в нем подготовку смогут школьники со всей страны от 12 до 16 лет. Смена статуса центра с областного на республиканский подразумевает, что у ребят появится больше возможностей погрузиться в историю и приобрести полезные навыки. О будущем проекте – Кристина Протосовицкая.

Когда сами стены учат. Первый в стране патриотический центр появился ровно пять лет назад на территории Брестской крепости. В здании, где размещался 111-й гвардейский артиллерийский полк. Редкие кадры военной немецкой хроники из цитадели – сегодня красноречивое назидание потомкам. Сохранять память о героизме предков, воспитывать чувство патриотизма и нравственности, прививать военную доблесть – предназначение молодежного центра. Каждую неделю здесь занимаются школьники с 12 до 16 лет.

Ольга Бурак, методист молодежного патриотического центра:

Я хотела бы процитировать слова нашего Президента в недавнем Послании белорусскому народу, когда он говорил о том, что патриотов должны воспитывать патриоты. Я с этим полностью согласна. Те дети, которые приходят к нам и занимаются в объединении по интересам, они на нашем примере видят, как надо, наверное, беззаветно чтить память предков и доносить до детей ту историческую правду и память о том, что происходило здесь, на этой территории. Базу центра планируют масштабировать на уровень всей страны. Если сегодня здесь принимают порядка 450 детей ежегодно и только из Брестской области, то с развитием инфраструктуры смогут пригласить до полутысячи школьников – ежемесячно и со всей страны.

Виктор Иванов, директор Брестского областного центра молодежного творчества:

На протяжении двух лет мы прорабатывали проектные решения и источники финансирования. Конечно, серьезной отправной точкой стала поддержка нашего проекта главой государства, Александром Григорьевичем Лукашенко. Он это отметил и в Послании. Проект и начинался с поддержки главы государства в 2015 году на съезде БРСМ, и продолжился с инициативы молодежи – студенчество.

Статус всебелорусской молодежной стройки для Республиканского патриотического центра – с такой просьбой к главе государства во время Послания обратился представитель студотрядовского движения. Инициативу Александр Лукашенко поддержал, тем более что возрождение молодежных стройотрядов в суверенной Беларуси опиралось во многом на личный опыт Президента. То, что проверено временем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый раз я на стройке работал, второй – на мелиорации. И эти навыки мне сейчас пригодились очень серьезно, особенно в области мелиорации. Я понимал, что прошедший через студенческий отряд – это уже наполовину надежный человек, а может быть, и больше, чем наполовину. Что касается брестского патриотического центра, я в курсе дела. Предложение было военных. Но они там заломили такую сумму. Недавно правительство мне доложило источники финансирования. Если молодежь, БРСМ и вы к этому подключатся, я буду очень рад объявить эту стройку молодежной. Тем более в «Хатыни» вы нас не подвели. А здесь будем всячески стараться помогать.

Половину средств от республиканского субботника передадут на создание патриотического центра в Бресте. Это позволит перейти от этапа проектирования к строительству. А вторую половину суммы направят Гомельской области на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти. Это уже традиция, когда белорусы толокой вкладываются в значимые проекты.