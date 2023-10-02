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Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?

02 октября 2023 17:07
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Новости Беларуси. В Чечерске предлагают купить графскую усадьбу XIX века за 37 рублей. Необычный лот выставляют на аукцион в конце октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Чернышевых-Кругликовых в свое время был центром культурной жизни местечка, где бывали знатные гости.

Возможно ли дать новую жизнь ветхому зданию, выясняла Анна Корольчук.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-1

Когда-то в этом месте проходили пышные балы, где гостей угощали экзотическими фруктами из графской оранжереи. Дворец Чернышевых-Кругликовых был заложен в конце XVIII века, окончательно достроен в 1860 году. Из-за этого памятник архитектуры сочетает в себе черты романтизма и поздней готики.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-4

Анна Корольчук, корреспондент:
Вокруг усадьбы был разбит парк пейзажного типа, который практически полностью уничтожили в годы Великой Отечественной войны. О былом величии сейчас напоминают лишь детали: балконы и летняя терраса, украшенные чугунным литьем.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-7

В разное время здесь бывали члены императорской семьи и Александр Сергеевич Пушкин. С тех пор изменилось многое – дворец не раз менял своих хозяев и предназначение.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-10

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:
В 1905 году здесь была земская школа, позже здесь была белорусская школа. В годы Великой Отечественной войны здание использовалось как казармы – здесь проживали немецкие солдаты. Позже здесь также находилась школа. Использовала местная поликлиника как кабинеты. А после здесь был дом пионерии, центр ремесел. Такая вот судьба.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-13

Сейчас усадьба Чернышевых-Кругликовых окружена защитной лентой, здание законсервировано. В октябре объект выставляют на аукцион. Начальная ставка за памятник архитектуры площадью более 1000 квадратных метров – всего 37 рублей. Правда есть и особые условия: покупатель должен отреставрировать здание и организовать там предпринимательскую деятельность.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-16

Сложная на первый взгляд задача выполнима. Пример подобного преображения находится по соседству. За одну базовую величину ушло с молотка здание Чечерской фабрики художественных изделий. Несколько лет ремонтных работ и теперь в трехэтажном здании разместилось два швейных производства.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-19

Алексей Секунов, директор предприятия по пошиву спецодежды:
Купили новое оборудование, поставили и работаем. Работает у нас 12 человек. Выпускаем мы спецодежду разных видов как на Республику Беларусь, так и за ее пределы – в основном в Российскую Федерацию.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-22

Только в Гомельской области за этот год на аукционах было продано 20 сооружений с начальной ставкой в одну базовую величину. Несмотря на скромную стартовую цену, за счет торгов бюджет пополнился на 73 тысячи рублей.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-25

Руслан Иванов, начальник отдела аукционов и конкурсов Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:
Есть некоторые объекты, которые можно в дальнейшем использовать гражданам под жилье: бывшие ФАПЫ, аптеки, детские садики небольшие. Кроме того, с этого года есть такая возможность, которая ранее отсутствовала: перепродажа таких объектов до выполнения условий.

Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?-28

Изобретательные хозяева доказали: из развалин можно создавать успешные предпринимательские проекты. Сейчас в регионе новых владельцев ищут около 140 заброшенных зданий, половина из них предлагаются к покупке за одну базовую величину. Поторговаться за уникальный лот – графскую усадьбу в Чечерске – можно будет 25 октября на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

# Аукционы # общество # Анна Корольчук # Татьяна Гончарова # Руслан Иванов # Фотофакт

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