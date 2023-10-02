Графская усадьба XIX века за 37 рублей! На каких условиях можно купить?

Новости Беларуси. В Чечерске предлагают купить графскую усадьбу XIX века за 37 рублей. Необычный лот выставляют на аукцион в конце октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Чернышевых-Кругликовых в свое время был центром культурной жизни местечка, где бывали знатные гости. Возможно ли дать новую жизнь ветхому зданию, выясняла Анна Корольчук.

Когда-то в этом месте проходили пышные балы, где гостей угощали экзотическими фруктами из графской оранжереи. Дворец Чернышевых-Кругликовых был заложен в конце XVIII века, окончательно достроен в 1860 году. Из-за этого памятник архитектуры сочетает в себе черты романтизма и поздней готики.

Анна Корольчук, корреспондент:

Вокруг усадьбы был разбит парк пейзажного типа, который практически полностью уничтожили в годы Великой Отечественной войны. О былом величии сейчас напоминают лишь детали: балконы и летняя терраса, украшенные чугунным литьем.

В разное время здесь бывали члены императорской семьи и Александр Сергеевич Пушкин. С тех пор изменилось многое – дворец не раз менял своих хозяев и предназначение.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

В 1905 году здесь была земская школа, позже здесь была белорусская школа. В годы Великой Отечественной войны здание использовалось как казармы – здесь проживали немецкие солдаты. Позже здесь также находилась школа. Использовала местная поликлиника как кабинеты. А после здесь был дом пионерии, центр ремесел. Такая вот судьба.

Сейчас усадьба Чернышевых-Кругликовых окружена защитной лентой, здание законсервировано. В октябре объект выставляют на аукцион. Начальная ставка за памятник архитектуры площадью более 1000 квадратных метров – всего 37 рублей. Правда есть и особые условия: покупатель должен отреставрировать здание и организовать там предпринимательскую деятельность.

Сложная на первый взгляд задача выполнима. Пример подобного преображения находится по соседству. За одну базовую величину ушло с молотка здание Чечерской фабрики художественных изделий. Несколько лет ремонтных работ и теперь в трехэтажном здании разместилось два швейных производства.

Алексей Секунов, директор предприятия по пошиву спецодежды:

Купили новое оборудование, поставили и работаем. Работает у нас 12 человек. Выпускаем мы спецодежду разных видов как на Республику Беларусь, так и за ее пределы – в основном в Российскую Федерацию.

Только в Гомельской области за этот год на аукционах было продано 20 сооружений с начальной ставкой в одну базовую величину. Несмотря на скромную стартовую цену, за счет торгов бюджет пополнился на 73 тысячи рублей.

Руслан Иванов, начальник отдела аукционов и конкурсов Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:

Есть некоторые объекты, которые можно в дальнейшем использовать гражданам под жилье: бывшие ФАПЫ, аптеки, детские садики небольшие. Кроме того, с этого года есть такая возможность, которая ранее отсутствовала: перепродажа таких объектов до выполнения условий.