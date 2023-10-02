В послевоенное время в семье было 5-7 детей. Почему современные белорусы меньше рожают? Мнение Ольги Шпилевской

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Чисто мужской вопрос. Он экономический. Однажды Президент, выступая, сказал, что на нашей территории должны жить порядка 30 миллионов человек. Все мы знаем историю, и многие историки рассказывают, что если бы не война, не какие-то проблемы, которые случились в XX веке, то на территории Беларуси действительно жили бы 30 миллионов человек. Это та численность населения, при которой мы могли бы 100 % планировать свое светлое будущее. Но в данном случае нас чуть менее 10 миллионов. В этот же момент возникает вопрос: а каким образом нам этого количества достичь? Хотелось бы, чтобы это были люди, которые родились на территории Беларуси. Европа решает проблемы миграции. Наверное. Это не наш вопрос. К экономике. Разговаривая с главным инженером одного из заводов, он обмолвился, что сейчас работают очень много, в три смены, но если ситуация с приходом молодых людей будет такой же, как сейчас, то через лет 5-6 нам придется искать этих самых мигрантов. Потому что людей, которые приходят работать на завод, действительно немного. Ольга Александровна, вопрос тут экономический, политический. Вы журналист, глава телеканала, руководитель предприятия. Плюс ко всему вы возглавляете Белорусский союз женщин. Этот вопрос все же демографический, политический или экономический, на ваш взгляд?

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Ставьте равно между демографией, политикой и экономикой, потому что по-другому быть не может. Про войны все правильно говорят. Вы понимаете, что все проходит через нашу территорию. И все исторические события, которые проходили, «вымывали» мужчин, тех, кто, по сути, должен был давать здоровое потомство, восполнять. Женщины взяли на себя после войны все обязанности, которые только могли взять. Да, после войны были большие семьи, потому что все было по-другому, к созданию семьи относились по-другому, к рождению детей относились по-другому. Сейчас часто молодые люди, прежде чем родить ребенка, думают о том, как все будет складываться. Очень бы хотелось, чтобы были и квартира, и машина, и дача, и мама, и папа, и няня – все эти составляющие. Раньше, конечно, такого подхода не было. Мы помним своих бабушек и дедушек, у которых было по 5-7 детей. У меня родители из многодетных семей, у мамы 5 человек, у папы 7 человек. И совсем другая история уже у нас, у детей. А у наших детей будет еще более другая история. Сможем ли мы прямо сейчас исправить эту демографическую ситуацию? Помните, песня была «Мода на детей совсем прошла»? Это же не сегодня появилась песня, и она не 2020 года, ее пели Тиханович и Поплавская еще во времена, когда мы с вами были малышами, когда мы с вами еще ходили под стол.