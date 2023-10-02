В послевоенное время в семье было 5-7 детей. Почему современные белорусы меньше рожают? Мнение Ольги Шпилевской

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Чисто мужской вопрос. Он экономический. Однажды Президент, выступая, сказал, что на нашей территории должны жить порядка 30 миллионов человек. Все мы знаем историю, и многие историки рассказывают, что если бы не война, не какие-то проблемы, которые случились в XX веке, то на территории Беларуси действительно жили бы 30 миллионов человек. Это та численность населения, при которой мы могли бы 100 % планировать свое светлое будущее. Но в данном случае нас чуть менее 10 миллионов.
В этот же момент возникает вопрос: а каким образом нам этого количества достичь? Хотелось бы, чтобы это были люди, которые родились на территории Беларуси. Европа решает проблемы миграции. Наверное. Это не наш вопрос.
К экономике. Разговаривая с главным инженером одного из заводов, он обмолвился, что сейчас работают очень много, в три смены, но если ситуация с приходом молодых людей будет такой же, как сейчас, то через лет 5-6 нам придется искать этих самых мигрантов. Потому что людей, которые приходят работать на завод, действительно немного. Ольга Александровна, вопрос тут экономический, политический. Вы журналист, глава телеканала, руководитель предприятия. Плюс ко всему вы возглавляете Белорусский союз женщин. Этот вопрос все же демографический, политический или экономический, на ваш взгляд?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Ставьте равно между демографией, политикой и экономикой, потому что по-другому быть не может. Про войны все правильно говорят. Вы понимаете, что все проходит через нашу территорию. И все исторические события, которые проходили, «вымывали» мужчин, тех, кто, по сути, должен был давать здоровое потомство, восполнять. Женщины взяли на себя после войны все обязанности, которые только могли взять. Да, после войны были большие семьи, потому что все было по-другому, к созданию семьи относились по-другому, к рождению детей относились по-другому. Сейчас часто молодые люди, прежде чем родить ребенка, думают о том, как все будет складываться. Очень бы хотелось, чтобы были и квартира, и машина, и дача, и мама, и папа, и няня – все эти составляющие.
Раньше, конечно, такого подхода не было. Мы помним своих бабушек и дедушек, у которых было по 5-7 детей. У меня родители из многодетных семей, у мамы 5 человек, у папы 7 человек. И совсем другая история уже у нас, у детей. А у наших детей будет еще более другая история. Сможем ли мы прямо сейчас исправить эту демографическую ситуацию? Помните, песня была «Мода на детей совсем прошла»? Это же не сегодня появилась песня, и она не 2020 года, ее пели Тиханович и Поплавская еще во времена, когда мы с вами были малышами, когда мы с вами еще ходили под стол.
Ольга Шпилевская:
Нужно начинать где-то с перевоспитания нашего поколения уже как бабушек и дедушек, которые должны своим детям привить моду на детей, любовь к детям. Я своего ребенка могу спокойно привести в пример. Мне было 23 года, она у меня появилась в 24. Но для меня это уже был поздний ребенок. Все мои одноклассницы уже имели детей. Я понимала, что у меня тоже должен появиться ребенок. А у них такого нет в принципе. Они замещают котиками, собачками, любовью к окружающему миру. И это все прекрасное, что пришло к нам и не от наших истоков.
Возьмите в пример тот же Узбекистан, где до сих пор детей рожают и их рожают много, такие традиции остаются в семье. Не на 100 % туда проникла западная культура, западные ценности. Совсем другие идеалы. Здесь предстоит большая работа нам как СМИ, всем, здесь присутствующим, и тем, кто занимается здоровьем девочек, детей и женщин. Не секрет, что с репродуктивным здоровьем у нас не все так хорошо, как хотелось бы сегодня. Белорусский союз женщин делает все, чтобы популяризировать семьи. У нас молодые люди не знают, где им знакомиться. Все ушли в интернет, общаются в виртуальной реальности. Дети от виртуальной реальности не появляются. Чтобы люди завели семью, им нужно где-то встретиться.
Алена Сырова, СТВ:
К сожалению, бывают и объективные обстоятельства. Когда война прокатилась по территории нашей страны, понятно, что населения стало меньше, послевоенный тяжелый период. Принято говорить о тех самых демографических ямах, вспоминают и 1990-е сложные годы, когда людям было совсем не до того, чтобы иметь много детей в семье, потому что тут одного и себя бы прокормить.
Ольга Шпилевская:
Поспорю. 1990-е были менее сложные, нежели послевоенные годы. В послевоенные годы детей рожали, а 1990-е мы называем сложными.
Алена Сырова:
Тут уже добавился другой тренд и и другие веяния.
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