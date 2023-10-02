Специалист РНПЦ «Мать и дитя»: «За 20 лет в нашей стране родилось от программы ЭКО 10 тысяч новых граждан»

Алена Сырова, СТВ: Тот случай, который подарил надежду и шанс, чтобы стать родителями, очень многим белорусским семьям – когда появилась возможность бесплатной первой попытки ЭКО. Можете рассказать, сколько пар или женщин обратились, воспользовались, сколько малышей появились на свет конкретно в вашем центре?

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

Мы работаем в этой программе уже два года. Старт программы у нас был в августе 2021 года. В этой программе в стране работают два государственных центра, которые находятся в городе Минске, и один государственный в Гомеле. Всего обратились 4 200 супружеских пар, которым были сделаны программы. У нас 900 женщин уже родило, с учетом многоплодной беременности это тысяча рожденных детей. И на сегодня у нас около 500 пациенток беременны. Это я говорю суммарные данные по республике.

Алена Сырова:

Это то эффект, на который и рассчитывали?

Ирина Дусь:

В общем-то, да. Здесь оказывается адресная помощь, потому что когда мы беседуем с нашими пациентками, в основном те пациентки, которые к нам направляются, это те, которые будут делать программу ЭКО в первый раз – 85 %. При этом имеют длительные формы бесплодия. И когда мы говорим, по какой причине вы не обращались раньше, не проводили эту программу, в общем-то, ответ один – люди не могли материально себе это позволить. Поэтому это действительно государственная адресная помощь, которая дает нам дополнительное рождение детей.