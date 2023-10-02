«Из 100 женщин 35 продолжают беременность». Почему идут на аборт и как психологи помогают сохранить жизнь?

Елена Гошкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии:

Эти рамки стерты полностью, мы сейчас вообще не употребляем такие понятия: ни старородящая, ни позднородящая, ни юная. Мы стараемся не употреблять никакие эти фразы, потому что если женщина пришла к этапу материнства в 30, 40 и даже 45 лет, это ее право. Но она к нему пришла, и мы ей поможем и считаем, что прекрасно, что она к нему пришла. Есть сейчас женщины, которые вырастили детей, они уже окончили школу, получили высшее образование, но у нее появилось желание родить еще одного ребенка. И это, конечно, понятно, что это чаще после 40 лет. Я считаю, что это желание прекрасно, оно должно быть поддержано. Это говорит о том, что человек все равно видит смысл в своей жизни, чтобы у него были дети. Юные девочки, понятно, что это чаще всего неосознанный поступок, какая-то, возможно, ошибка. Но все равно в стране сейчас ни у кого нет цели заставить женщину отказаться от беременности. У нас сейчас совсем другая цель: перед тем, как женщина, например, приходит к прерыванию беременности по собственному желанию, с ней обязательно беседуют, в том числе либо акушер-гинеколог, у которого есть подготовка по психологии, либо психолог, но с ней все равно беседуют обязательно, желая отговорить ее от этого поступка и все-таки родить ребенка. И вы знаете, это достаточно эффективная манипуляция. Представьте себе, что из 100 женщин 35 продолжают беременность и рожают детей. То есть это все эффективно, иногда какие-то внутренние страхи есть у человека, которые достаточно развеять, чтобы она этого ребенка родила. В каком возрасте к ней придет осознание и желание это сделать, это не имеет вообще никакого значения.