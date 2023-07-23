Возможно ли объединение ШОС и БРИКС в одну организацию? Ответил Георгий Гриц

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Георгий Васильевич, вы утверждаете, что сегодня в ШОС Китай по факту лишь первый среди равных. Если же мы взглянем на ту же «Большую семерку», ключевую роль играют США. В СНГ – Россия. Но если говорить о ШОС и БРИКС, возможно ли в будущем слияние этих организаций с учетом членства и в одной организации, и во второй и Российской Федерации, и Китая, и той же Индии?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Фактически сейчас озвучили тезис Александра Григорьевича, который на саммите в Нью-Дели, так сказать, один из семи пунктов огласил своих. Но прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хотел бы свою интерпретацию дать ШОС. С точки зрения, что ШОС является альтернативой G7 или еще какой-то организации, НАТО, я бы не согласился со своим коллегой [Андреем Манойло, доктором политических наук, профессором МГУ имени М.В. Ломоносова, членом научного совета при Совете безопасности Российской Федерации – прим. ред.], что он выступает с какими-то инициативами против или своих. Тут надо четко понимать, на чем основывается ШОС и кто туда входит. Это азиатские страны. И то, что вы говорили, цивилизация, нецивилизованные страны, если говорить о геоистории человека как такового, как Homo Sapiens, то, в общем-то, две цивилизации, равные цивилизации. Неизвестно, кто менее или более развит. Возьмем тот же Китай, тех же майя, ацтеки, которые на определенном этапе своего развития опережали намного ту же Европу, которая действительно силой, через колено фактически сломала эти цивилизации.

Георгий Гриц:

Поэтому это две автономных, сегодня надо даже говорить о трех, потому что Китай – это своеобразная цивилизация, о трех автономных цивилизациях. И исходя из этого, Восток, ШОС как раз восточная организация, они направлены в своей ментальности… Есть такое понятие – шанхайский дух. Не противостояние, не отстаивание силовым образом своих интересов. Жизнь рассудит. И с этой точки зрения, наверное, ШОС как таковая – это цивилизационная организация. Правильно коллега сказал: какое отношение имеют североафриканские страны к ШОС? Так же можно задать вопрос: какое вообще имеет отношение Беларусь к ШОС? А мы знаем, что на следующем саммите в 2024 году... Недавно Александр Григорьевич подписал указ об имплементации белорусского законодательства в требования ШОС. Поэтому с этой точки зрения я бы даже говорил о расширении экстерриториального какого-то принципа ШОС на ментальный принцип, принцип мировоззренческий. Поэтому исходя из этого, я думаю, потенциально пусть не объединение в одну организацию, но координация своих действий вполне допустима в рамках БРИКС, в рамках ШОС, в рамках ЕАЭС. СНГ сегодня, исходя из изначальности своих целей и задач, фактически никакую роль в мировой политике, даже на территориальном постсоветском пространстве, к сожалению, не играет. Надежда Сасс:

О ключевой роли Шанхайской организации сотрудничества на мировой арене высказался президент Российской Федерации Владимир Путин.