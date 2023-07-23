«Противостояние или альтернатива коллективному Западу». Какая сейчас роль ШОС в мировой геополитике?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

На минувшей неделе Пекин посетил столетний патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер. Видимо, кроме старины Генри в Вашингтоне больше некому вести содержательный диалог с Поднебесной. И в своей знаменитой книге о Китае Киссинджер среди прочего пишет: «По сути, Китай производил большую часть мирового ВВП по сравнению с любой европейской страной на протяжении 18 из последних 20 веков. Еще в 1820 году он производил более 30 % мирового ВВП, что превышает ВВП Западной и Восточной Европы, а также США вместе взятых». Один из умнейших американских политиков признает, что нынешний рост мирового влияния Китая не случайность. Случайность как раз мировая гегемония США.

В нашей программе мы будем говорить о том, как этой гегемонии бросают вызов Китай и его партнеры, объединившиеся в Шанхайскую организацию сотрудничества.

ШОС – это инструмент китайской внешней политики или же коллективное творчество группы незападных держав?