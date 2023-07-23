«Противостояние или альтернатива коллективному Западу». Какая сейчас роль ШОС в мировой геополитике?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
На минувшей неделе Пекин посетил столетний патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер. Видимо, кроме старины Генри в Вашингтоне больше некому вести содержательный диалог с Поднебесной. И в своей знаменитой книге о Китае Киссинджер среди прочего пишет: «По сути, Китай производил большую часть мирового ВВП по сравнению с любой европейской страной на протяжении 18 из последних 20 веков. Еще в 1820 году он производил более 30 % мирового ВВП, что превышает ВВП Западной и Восточной Европы, а также США вместе взятых». Один из умнейших американских политиков признает, что нынешний рост мирового влияния Китая не случайность. Случайность как раз мировая гегемония США.
В нашей программе мы будем говорить о том, как этой гегемонии бросают вызов Китай и его партнеры, объединившиеся в Шанхайскую организацию сотрудничества.
ШОС – это инструмент китайской внешней политики или же коллективное творчество группы незападных держав?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Давайте более справедливо отметим: ШОС – это продукт не только Китайской Народной Республики. Там два учредителя, фактически два полноправных инициатора. И изначально первая задача ШОС (еще в 2001 году) – это нивелирование территориальных конфликтов между Китаем и постсоветскими государствами. Поэтому, если говорить о тех странах, которые, по крайней мере, пусть даже не формально, а де-факто координируют инициативы в ШОС, это Россия и Китай. С другой точки зрения, эта организация по статусу и номинально является региональной. Это декларируется и в Хартии ШОС, в различных документах. Но по своему статусу, роли в мировой экономике это фактически международная полноценная организация со всеми вытекающими выводами. Поэтому на ментальном, философском, мировоззренческом уровнях это фактически противостояние или альтернатива коллективному Западу с их общечеловеческой точки зрения, идеологией.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
ШОС – это очень большая сила. И не только экономическая, но и в первую очередь политическая. Это действительно полноценная и очень влиятельная международная организация, причем полностью оформленная институционально. И одновременно это очень крупный интеграционный проект. В политическом плане ШОС – это та структура, которая в состоянии наводить порядок в зоне своей ответственности. И если ШОС решает задачи по наведению порядка, то внерегиональным игрокам, таким как американцы, например, там делать нечего.
Что касается интеграционных возможностей этого проекта, то они тоже чрезвычайно велики. Потому что последние годы, буквально год-полтора, мы видим высокую динамику расширения влияния ШОС, потому что многие страны хотят войти туда. Совсем недавно членами ШОС стали Индия и Пакистан. На очереди Саудовская Аравия и целый ряд других стран. Мы видим, что ареал расширяется. И одновременно с расширением этого ареала повышается эффективность работы структур ШОС, в первую очередь таких, как региональная антитеррористическая структура.
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