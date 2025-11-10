Лукашенко о программе пятилетки: всё должно быть обосновано и финансово просчитано

Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я такую инициативу поддержал, поручил привлечь к этой работе наших ведущих, экономистов и людей, которые выскажут свое мнение. Рабочая группа из числа делегатов, имеющих, как я сказал, значительный опыт и компетенции в различных сферах, создана. Ее возглавил известный председатель Национального банка, вчерашний премьер-министр. Опытный человек. По результатам его устного доклада я понял, что рабочая группа во взаимодействии с правительством сформировала обновленный проект программы, но уже там не пять, а восемь приоритетов. Вместе с тем, к актуализированной версии есть вопросы.

Первый задал четкий сценарий. Программа должна быть напряженной, но выполнимой.

Александр Лукашенко:

Если кто-то предлагает более напряженные целевые задания, я за. Но грамотно обоснуйте подходы. Все должно быть обосновано и финансово просчитано. Но и занижать нельзя. Подробности здесь.