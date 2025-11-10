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Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»

10 ноября 2025 16:51
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ психического здоровья Юлия Каминская.

Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Что я должен буду делать?

Юлия Каминская, директор РНПЦ психического здоровья:
Я могу почистить, но порезать не могу.

Александр Осенко:
Я уже все сделаю.

Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Чем отличается психиатр от психотерапевта?

Юлия Каминская:
Здесь нужно очень сильно любить людей.

Александр Осенко:
Что такое депрессия и что такое выгорание на работе?

Юлия Каминская:
Это смертельно опасное состояние. Не нужно недооценивать.

Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
А чего, на ваш взгляд, не хватает нашей медицины?

Юлия Каминская:
Вы знаете, нашей медицины хватает…

Александр Осенко:
Подождите, вы так скалку взяли в руку…

Александр Осенко:
Зависимость от социальных сетей.

Юлия Каминская:
Мы не всегда можем оказать этим людям помощь, потому что они просто за ней не приходят.

Александр Осенко:
С психотерапевтом общаться полезно и не так уж страшно.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 16 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Александр Осенко # Интервью # Здоровье # Юлия Каминская

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