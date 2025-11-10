Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ психического здоровья Юлия Каминская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что я должен буду делать? Юлия Каминская, директор РНПЦ психического здоровья:

Я могу почистить, но порезать не могу. Александр Осенко:

Я уже все сделаю.

Александр Осенко:

Чем отличается психиатр от психотерапевта? Юлия Каминская:

Здесь нужно очень сильно любить людей. Александр Осенко:

Что такое депрессия и что такое выгорание на работе? Юлия Каминская:

Это смертельно опасное состояние. Не нужно недооценивать.