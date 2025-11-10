Почему общаться с психотерапевтом не страшно – Юлия Каминская в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ психического здоровья Юлия Каминская.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор РНПЦ психического здоровья Юлия Каминская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что я должен буду делать?
Юлия Каминская, директор РНПЦ психического здоровья:
Я могу почистить, но порезать не могу.
Александр Осенко:
Я уже все сделаю.
Александр Осенко:
Чем отличается психиатр от психотерапевта?
Юлия Каминская:
Здесь нужно очень сильно любить людей.
Александр Осенко:
Что такое депрессия и что такое выгорание на работе?
Юлия Каминская:
Это смертельно опасное состояние. Не нужно недооценивать.
Александр Осенко:
А чего, на ваш взгляд, не хватает нашей медицины?
Юлия Каминская:
Вы знаете, нашей медицины хватает…
Александр Осенко:
Подождите, вы так скалку взяли в руку…
Александр Осенко:
Зависимость от социальных сетей.
Юлия Каминская:
Мы не всегда можем оказать этим людям помощь, потому что они просто за ней не приходят.
Александр Осенко:
С психотерапевтом общаться полезно и не так уж страшно.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 16 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.