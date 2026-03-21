Футболисты минского «Динамо» обыграли «Славию» в ЧБ

Минское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Славию» в центральном матче первого тура чемпионата страны по футболу. Серебряный призер прошлого года нанес поражение обладателю бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дебютное взятие ворот случилось на 14-й минуте. Самым расторопным при навесе с углового оказался Мельников. Отыгрались бело-голубые на 28-й минуте. Своим шансом воспользовался Алыкулов. При ничейных цифрах (1:1) команды отправились на перерыв.

После антракта больше шансов на успех имело «Динамо». На 64-й минуте Варданян умело поборолся в неприятельской штрафной, выцарапал мяч и поставил победную точку. 2:1 – в пользу коллектива Шагойко. К слову, это первый не ничейный исход в рамках национального первенства.