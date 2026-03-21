Пустовой: даже в ближайшей команде Трампа далеко не все сторонники, а вокруг Белого дома много лобби

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Между детьми и родителями, мужьями и женами встал он – мобильный или стационарный интернет. Информационный инструмент, который должен помогать учиться, познавать мир, строить, ремонтировать и даже готовить суп. Но «селяви». Последние и самые технологические изобретения цивилизации не просто облегчают нашу жизнь. Вырываются из рук уже и наше сознание – на примитивный поводок. Нам не хватает одного – разговора по душам. Но разговорами по душам с главой государства не обделен пул Первого. Это я не про инсайдерский телеграмм-канал, это я про людей из медийной обоймы главы государства. О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Вчера последний или не последний «диктатор» Европы сказал очень важную вещь – я вас ценю за свое мнение. Вот такая у нас в стране диктатура порядка и интересов белорусской государственности. Цель ясна, а вот восприятие этого пути может быть разным. А это тот самый пресловутый многогранный кадровый или разновзглядовый подход на решение сложившихся проблем. Вот и получается этакая диктатура плюрализма. Своеобразная плюрократия. Чем не альтернатива демократии? Особенно этой постмодерновой. Суть в названии. «Демос кратия» – власть народа. Древние греки подсуетили эту дефиницию. Но у древних греков понятие «демос» происходит от названия фешенебельного района, этакого Уолт-Стрит. Только жители Демоса – могли быть избранными в органы управления. Поэтому истинный смысл термина «демократия» – власть избранных и богатых, положивших себе право быть властью. Так что дефиниция как раз в точку.

Евгений Пустовой:

Вот поэтому они строят строго зонированные города-мегаполисы для своего плебса под соусом комфорта. Этакие гетто, где на всем можно сэкономить: на дорогах, трубах и камерах, под присмотром которых будет жить человек. А себе оставляют предместья. Сравните наш подход – развитие всех регионов, а не стягивание в город. Жизнь вокруг лесов и полей в небольших городках – роскошь, доступная элите Европы и белорусам, которым это попахивает распределением. Ну конечно, если ничего кроме мобильного интернета и не надо. И с помощью инструментов глобализации они хотят превратить в зонированную территорию весь мир. Мягкая сила. Но никогда не откажутся и от своего кнута рабовладельцев. Поэтому и Трамп, казавшийся для американцев и всего мира глотком традиционных нормальностей в Атлантике, делает не всегда рациональные и понятные шаги. Это и есть демократия. Власть современного афинского квартала Демос. 47-го президента Штатов сменит 48-й. А «дипстейт» останется. Для стратегов от геополитики, их еще конспирологами называют, хочешь девальвировать мысли – высмей их. Это не меняющаяся сила – глубинное государство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я переживал то, что он пережил. Мы откровенны, мы большое говорим об экономике. Ну вот бизнес, бизнес – это экономика. Трамп больше зациклен на экономику, но вот я отдельно хотел вам сказать, но уже скажу, где он косяки допускает. Война в Иране, в Венесуэле – они там захватили Мадуро, это что? Это уступка Хегсету. Там военные играют колоссальную роль. Как вы часто говорите – глубинные правительства и так далее. Хотя уже американцы об этом говорят.