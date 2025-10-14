Турчин по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды ко Дню матери

Поддержка семьи, здоровья матери и ребенка – были и остаются важнейшими приоритетами в социальной политике Беларуси. Это отметил премьер-министр, вручая по поручению Президента государственные награды ко Дню матери. Их удостоены 50 женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собрались мамы, которые достигли значимых результатов не только в воспитании детей, но и в профессиональной деятельности. В их числе – педагоги, артисты, швеи, бухгалтеры, агрономы и госслужащие. Те, кто на протяжении многих лет добросовестно трудился на благо процветания страны.

Особые слова уважения и признательность звучали в адрес многодетных мам. Именно они своим трудом и заботой вносят неоценимый вклад в укрепление семейных традиций и растят достойных граждан нашей страны. За рождение и воспитание пяти и более детей ордена Матери удостоены 30 белорусок.