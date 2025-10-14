Турчин по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды ко Дню матери
Поддержка семьи, здоровья матери и ребенка – были и остаются важнейшими приоритетами в социальной политике Беларуси. Это отметил премьер-министр, вручая по поручению Президента государственные награды ко Дню матери. Их удостоены 50 женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Республики собрались мамы, которые достигли значимых результатов не только в воспитании детей, но и в профессиональной деятельности. В их числе – педагоги, артисты, швеи, бухгалтеры, агрономы и госслужащие. Те, кто на протяжении многих лет добросовестно трудился на благо процветания страны.
Особые слова уважения и признательность звучали в адрес многодетных мам. Именно они своим трудом и заботой вносят неоценимый вклад в укрепление семейных традиций и растят достойных граждан нашей страны. За рождение и воспитание пяти и более детей ордена Матери удостоены 30 белорусок.
Кристина Дубицкая, многодетная мама:
Я чувствую гордость и волнение. Хочется поблагодарить Президента Республики Беларусь за его поддержку, за то, что он ценит материнский труд, который не всегда виден извне. Хочется поздравить всех мамочек и чтобы все женщины ощутили радость материнства.
Татьяна Анищик, многодетная мама:
Многодетная мама – это очень большая радость и очень большая ответственность. Хочется каждому ребенку частичку своего сердца дать, чтобы каждый чувствовал мамину любовь. Поддержка ощущается, начиная от детского пособия, семейный капитал. У нас старшая дочь на платном обучении, мы как раз семейным капиталом оплачиваем учебу.
Как отметил премьер-министр, от материнской заботы зависит не только благополучие семьи, но и будущее страны. В Беларуси создаются все условия для рождения и воспитания детей. Повышается качество и доступность образованиям и медицинской помощи.