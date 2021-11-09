Белорусские сенаторы поедут к лагерю мигрантов: «Передадим гуманитарный груз, который мы подготовили»

Новости Беларуси. 9 ноября состоялось заседание Президиума Совета Республики, на котором было принято решение выехать сенаторам к лагерю мигрантов, чтобы предметно изучить ситуацию, увидеть, в каких условиях находятся сейчас беженцы и, конечно, оказать им всю необходимую помощь, в том числе с питанием и одеждой. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Посмотрим, что происходит, объективно, убедимся. И передадим гуманитарный груз, который мы подготовили силами членов Совета Республики и тех сенаторов, которые представляют коллективы в Совете Республики. Очень важно, чтобы любые проблемы, которые сегодня есть в обществе, решались мирным путем, не в ущерб здоровью, не говоря уже о гибели наших людей. Тем более что среди беженцев есть много детей.