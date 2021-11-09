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Татьяна Рунец: «Вызывает очень непонятное чувство, почему польские власти до сих пор не поняли происходящих процессов»

09 ноября 2021 16:00
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Новости Беларуси. 9 ноября состоялось заседание Президиума Совета Республики, на котором было принято решение выехать сенаторам к лагерю мигрантов, чтобы предметно изучить ситуацию, увидеть, в каких условиях находятся сейчас беженцы и, конечно, оказать им всю необходимую помощь, в том числе с питанием и одеждой. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Татьяна Рунец: «Вызывает очень непонятное чувство, почему польские власти до сих пор не поняли происходящих процессов»-1

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:  
Людей травят собаками, слезоточивым газом, пугают. Когда смотришь в глаза этих детей, голодных и испуганных, это, конечно, вызывает чувство сострадания, хочется ответную реакцию. Еще у меня вызывает очень непонятное чувство, почему польские власти до сих пор не поняли происходящих процессов, почему они не садятся за стол переговоров с белорусским властями или с Евросоюзом, не урегулируют этот процесс мирным путем. Это в конце концов надо сделать.  

Белорусские сенаторы убеждены, что разрешить ситуацию можно и нужно только через конструктивный диалог.  

Белорусские сенаторы поедут к лагерю мигрантов: «Передадим гуманитарный груз, который мы подготовили» – подробности здесь.  

# Беженцы # общество # Татьяна Рунец # Виктор Лискович # Фотофакт

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