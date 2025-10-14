Лукашенко: никакие «Томагавки» не решат конфликт в Украине, а эскалируют ситуацию до ядерной войны

Наша политика на возобновление отношений с США должна строиться исключительно в интересах Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси.

Приход к власти администрации Дональда Трампа стал переломным моментом – обстановка на планете стала стремительно меняться. В том числе это коснулось и отношений с нашей страной – возобновился белорусско-американский диалог. В этом году в Минск приезжали специальный посланник Президента США Кит Келлог и и его представитель Джон Коул. Александр Лукашенко провел с ними личные встречи, обсудив ключевые вопросы двусторонних отношений. Однако несмотря на изменившуюся риторику руководства США, санкции в отношении Беларуси по-прежнему в действии. На этот счет сегодня высказался Президент. Мы научились жить под давлением и работать в таких условиях, хотя и сталкиваемся с трудностями. Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств.

На совещании обсуждался и российско-украинский вопрос. США выступают активным участником процесса урегулирования конфликта. При этом, важно понимать, что действия Вашингтона направлены не только на разрешение регионального кризиса вокруг Украины, но и на реализацию собственных стратегических интересов в Восточной Европе и в целом мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство. Тем более что некоторые уже посматривают на западные области Украины, да и Беларуси тоже, уже живут каким-то святым духом Пилсудского. Он спит и видит дух этот, обуревает его этот дух. До такой глупости... Даже если и так, ты уже помолчи. Ну, это их вопрос, это такие люди. Поэтому для нас суверенная независимая Украина – это большой главный вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться как независимое государство. Мы за это, мы за мир и в этом плане готовы работать. Последняя моя встреча с Президентом России как раз говорит о том, что россияне, руководство России нацелено на то, чтобы установить мир. Никакие «Томагавки» вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает Президент Зеленский.