Reuters: МУС отстранил прокурора Хана от дела экс-президента Филиппин Дутерте

Апелляционная палата Международного уголовного суда отстранила прокурора Карима Хана от рассмотрения дела против бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте из-за возможной предвзятости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Хан ранее участвовал в подготовке апелляции против антинаркотической политики Дутерте, что вызвало сомнения в его нейтральности. Сам прокурор отрицал наличие конфликта интересов.

Дутерте был арестован в марте по ордеру Международного уголовного суда и отправлен в Гаагу. Его дочь, вице-президент Филиппин, назвала арест нарушением суверенитета.

Суд начал расследование преступлений, совершенных в ходе антинаркотической кампании с 2011 по 2019 год, в результате которых, по оценкам, погибло от 12 до 30 тысяч человек.

Несмотря на выход Филиппин из состава МУС в 2019 году, суд продолжает рассматривать дела, относящиеся к периоду, когда страна была его стороной.

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