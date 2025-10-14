Беларусь и Узбекистан развивают партнёрство в банковской сфере

Беларусь видит дополнительные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном в банковской сфере. Наши страны активно развивают деловое партнерство, а укрепление контактов между финансовыми учреждениями расширяет возможности для проведения сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это было подчеркнуто на встрече в Национальном банке с делегацией из Узбекистана. Сейчас идет работа для достижения бесшовного прохождения расчетов по международным контрактам. Рост товарооборота – общая цель и задача. У партнеров есть запрос на увеличение взаимных поставок, развитие промкооперации. И перспективные проекты требуют банковской поддержки.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

В современной экономике сложно обойтись без привлечения банковских инструментов финансирования, поставок финансирования, экспорта, импорта. Здесь задействованы различные каналы. Это и прямое экспортное финансирование, которое предоставляется белорусскими банками, в частности, Банком развития. Это и межбанковское финансирование. Когда мы предоставляем ресурсы для узбекских банков, они, в свою очередь, уже кредитуют покупателей белорусской техники.

Банки Беларуси и Узбекистана развивают взаимовыгодное партнерство. Увеличивается количество корреспондентских счетов. Принимаемые меры нацелены на создание комфортных условий для деловой среды, укрепление экономического взаимодействия стран.