«Позоритесь на всю Европу!» Говорим о миграционном кризисе. Анонс ток-шоу «Постскриптум»

Новости Беларуси. Миграционный кризис при всей его очевидности для Польши и Литвы стал настоящим шоком. Он обнажил малый запас прочности и ограниченность горизонта политического мышления правящих элит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассуждают эксперты в студии программы «Постскриптум». Переходят границы, причем не беженцы, а руководство Польши – грани разумного и здравого смысла.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Им надо скандал, они никому не нужны. Им надо обратить на себя внимание: то самолет, то российско-белорусские войска вторгаются на территорию Польши и Литвы. Ложь это, бред. Сейчас миграционный кризис. Позоритесь на всю Европу! Не можете с тысячью человек разобраться у себя на территории. Позор! Армию всю выставили! Под прикрытием миграционного кризиса страны НАТО стягивают войска к нашим рубежам. Гуманитарная катастрофа в центре Европы и отнюдь не призрачный шанс реального конфликта. Как Евросоюз провоцирует Беларусь?