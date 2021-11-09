«Позоритесь на всю Европу!» Говорим о миграционном кризисе. Анонс ток-шоу «Постскриптум»
Новости Беларуси. Миграционный кризис при всей его очевидности для Польши и Литвы стал настоящим шоком. Он обнажил малый запас прочности и ограниченность горизонта политического мышления правящих элит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом рассуждают эксперты в студии программы «Постскриптум».
Переходят границы, причем не беженцы, а руководство Польши – грани разумного и здравого смысла.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Им надо скандал, они никому не нужны. Им надо обратить на себя внимание: то самолет, то российско-белорусские войска вторгаются на территорию Польши и Литвы. Ложь это, бред. Сейчас миграционный кризис. Позоритесь на всю Европу! Не можете с тысячью человек разобраться у себя на территории. Позор! Армию всю выставили!
Под прикрытием миграционного кризиса страны НАТО стягивают войска к нашим рубежам. Гуманитарная катастрофа в центре Европы и отнюдь не призрачный шанс реального конфликта. Как Евросоюз провоцирует Беларусь?
Николай Щекин, политолог:
Вообще, решение военным путем данного конфликта, я считаю, повлечет за собой конец польской государственности, литовской в том числе, ну и раздробление Евросоюза. Поэтому горячие головы должны поостыть на территории Польши и подумать, чем это завершится, для европейцев прежде всего.
Хроника обострения ситуации на польской границе глазами экспертов в ток-шоу «Постскриптум» сегодня, 9 ноября, в 22:00 на телеканале СТВ.