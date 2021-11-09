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«Позоритесь на всю Европу!» Говорим о миграционном кризисе. Анонс ток-шоу «Постскриптум»

09 ноября 2021 16:03
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Новости Беларуси. Миграционный кризис при всей его очевидности для Польши и Литвы стал настоящим шоком. Он обнажил малый запас прочности и ограниченность горизонта политического мышления правящих элит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом рассуждают эксперты в студии программы «Постскриптум».  

Переходят границы, причем не беженцы, а руководство Польши – грани разумного и здравого смысла.  

«Позоритесь на всю Европу!» Говорим о миграционном кризисе. Анонс ток-шоу «Постскриптум»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Им надо скандал, они никому не нужны. Им надо обратить на себя внимание: то самолет, то российско-белорусские войска вторгаются на территорию Польши и Литвы. Ложь это, бред. Сейчас миграционный кризис. Позоритесь на всю Европу! Не можете с тысячью человек разобраться у себя на территории. Позор! Армию всю выставили!  

Под прикрытием миграционного кризиса страны НАТО стягивают войска к нашим рубежам. Гуманитарная катастрофа в центре Европы и отнюдь не призрачный шанс реального конфликта. Как Евросоюз провоцирует Беларусь?  

«Позоритесь на всю Европу!» Говорим о миграционном кризисе. Анонс ток-шоу «Постскриптум»-4

Николай Щекин, политолог:  
Вообще, решение военным путем данного конфликта, я считаю, повлечет за собой конец польской государственности, литовской в том числе, ну и раздробление Евросоюза. Поэтому горячие головы должны поостыть на территории Польши и подумать, чем это завершится, для европейцев прежде всего.  

Хроника обострения ситуации на польской границе глазами экспертов в ток-шоу «Постскриптум» сегодня, 9 ноября, в 22:00 на телеканале СТВ.  

# Беженцы # общество # Николай Щекин # Олег Гайдукевич # Юлия Бешанова # Фотофакт

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