Аграрии Минской области продолжают уборку кукурузы – как идут полевые работы?

В Минской области продолжают уборку кукурузы на зерно. Напомним, сроки из-за погодных условий сместились. В частности, весенние заморозки замедлили развитие посевов. Аграрии ждали зрелость початков. В Столбцовском районе кукурузу выращивают 12 хозяйств. Общая площадь – более 12,5 тысячи гектаров. И 10 тысяч из них отвели под силос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Клавшун, начальник отдела растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:

Ежегодно мы выполняем план на 110-120 %. Поэтому из задания по заготовке как минимум 28 кормовых единиц на одну условную голову скота уже заготовлено 28 с половиной с учетом сенажа и силоса. И планируется еще эту цифру вывести на 32 кормовые единицы, дабы обеспечить немножко с запасом.

Параллельно в районе ведется подъем зяби и уборка сахарной свеклы.