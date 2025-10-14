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Эстония заставила криптоинвестора, финансирующего ВС РФ, заплатить Украине

14 октября 2025 14:31
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Эстония заставила криптоинвестора, финансирующего ВС РФ, заплатить Украине-0

В Эстонии криптоинвестору, финансирующему российскую армию, было предписано выплатить Украине сумму, в 30 раз превышающую его пожертвования. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало частью новой практики, введенной местной прокуратурой для финансового наказания тех, кто поддерживает российскую армию.

Согласно полученным данным, в 2022 году инвестор трижды переводил средства организации, которая осуществляла поставки российским военным. Теперь он должен компенсировать это в пользу Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика # Деньги

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