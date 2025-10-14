Прямой эфир

Лучших работников органов государственной стандартизации наградили в Минске

14 октября 2025 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аудит, контроль качества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Профессиональный праздник отмечают работники органов государственной стандартизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших работников органов государственной стандартизации наградили в Минске-2

Лучшим из них сегодня вручили награды, а 9 человек удостоились титула «Лучший специалист по стандартизации». Это работники предприятий, которые несут ответственность за качество выпускаемой продукции, обеспечивают высокие показатели надежности изделий и активно внедряют инновационные подходы и современные технологии в процесс производства.

Лучших работников органов государственной стандартизации наградили в Минске-4

Андрей Жмойдяк, начальник конструкторско-технологического отдела стандартизации Минского тракторного завода:
Если посмотреть на жизненный цикл любого изделия, начиная от проектирования и заканчивая утилизацией, изделие сопровождают стандарты везде. Поэтому как производители тракторов и машин, так и изделий вспомогательного производства, уделяем достаточное внимание вопросам технического нормирования стандартизации. 

Лучших работников органов государственной стандартизации наградили в Минске-6

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Именно требования – это основное, что закладывается в стандарты. Чем активнее наши предприятия, наши отрасли будут участвовать в разработке стандартов и закладывать те требования, которые им выгодны, которые позволяют им выпускать конкурентоспособную, безопасную, качественную продукцию, тем больше у нас будет возможностей раскрывать и покорять новые рынки.

Отметим, что 100 лет назад была заложена основа стандартизации в Беларуси. Сегодня в стране действует более 30 тысяч государственных стандартов. Они регламентируют выпуск практически всех товаров.

# Елена Моргунова # Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Узбекистан развивают партнёрство в банковской сфере
14 октября 2025 13:57

Беларусь и Узбекистан развивают партнёрство в банковской сфере

Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств
14 октября 2025 13:42

Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств

«Секрет счастья – в уважении и любви». Как живёт семья из Минска, которая воспитывает 12 детей?
14 октября 2025 13:24

«Секрет счастья – в уважении и любви». Как живёт семья из Минска, которая воспитывает 12 детей?