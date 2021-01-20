«Вот эта эфирная жизнь – это такая постоянная сказка». Ведущий СТВ Александр Меженный рассказал, с чего всё началось

Ольга Бурлакова, телеведущая:

Саша – моя лучшая подруга. Юлия Крыницкая, заведующий продюсерским отделом дирекции спецпроектов СТВ:

Мы его знаем еще с другой стороны, как и неподкупного члена жюри. Каждое утро миллионы белорусов просыпаются под его голос. Подводки ли это к сюжетам самой ранней из телепрограмм канала РТР-Беларусь – «Нового утра», интересная новость или очередная искрометная шутка – этот человек вот уже десять лет на страже нашего хорошего настроения. Но вот вопрос: с чего начинается день самого Александра Меженного? Спросим у известного телеведущего в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Меженный, телеведущий:

Вас интересует, с чего же начинается утро мужчины из телевизора? Я вам скажу: оно начинается с этого рабочего места наших гримеров. У меня есть своя косметичка. Благодаря умелым рукам наших специалистов, мы из злобных карликов становимся веселыми, позитивными и излучающими оптимизм ведущими.

Результат мы каждый день можем наблюдать по утрам на экране. А вот заглянуть в косметичку Саши Меженного – уникальный шанс. Профессиональные кисти самых разных размеров, спонжи, тональный крем, пудра, хайлайтер и даже матирующие салфетки – такому набору может позавидовать любая современная леди. Но мы можем поспорить, что в потайном кармане бьюти-саквояжа такого ни у кого не хранится.

Александр Меженный:

А еще здесь мандаринка от моей любимой коллеги Ольги Бурлаковой. Ольга Бурлакова:

Мы восемь-девять лет вместе отработали, и я уже сбилась со счета. Кажется, что целую вечность, кажется, что лет 80. Каждый эфир нельзя назвать работой, мы всегда приходили и приходим отдыхать, наслаждаться общением. И всегда без юмора, без шуток, без взаимных подколок не обходится.

Александр Меженный:

Когда есть экспромт, когда есть какие-то вещи, которые во время записи происходят, это всегда ценно своей вот этой непредсказуемостью. Вся вот эта эфирная жизнь – это такая постоянная сказка, постоянно какие-то эмоции, настроение, какие-то встречи с интересными людьми.

Можно только позавидовать: не работа, а мечта. А если быть точным – работа мечты. Но и в этом ежедневном празднике есть свои нюансы, ведь его еще нужно уметь создать. Александр Меженный:

Я вам открою страшную тайну: когда я начинал еще работать на телеканале СТВ в качестве ведущего, у нас были сценарные планы, т. е. общая канва и все тексты, которые мы произносили, мы произносили без суфлеров. У нас даже не было планшетов, у нас были нарезанные бумажки, на которых была заданная тема. Есть театр «Буфф», там есть канва и каждый раз ты играешь новый спектакль. Таким образом, у нашей программы было свое лицо, потому что мы каждый раз рождали какую-то новую передачу.

К слову, это чудо происходит и сейчас – пять раз в неделю. Чашка кофе с утра, улыбки любимых и дорогих людей, наглаженный строгий костюм, 15 минут в гримерной и образ всеми любимого ведущего готов. Правда, как признается Александр Меженный, он из него не выходит и в обычной жизни.

Александр Меженный:

Тот образ жизни, который я веду, предполагает, что я всегда на работе. Работа ведущего не заканчивается утренними эфирами. Мы готовимся к эфирам – раз, второй момент – вся моя работа в целом подчинена тому, что я что-нибудь, куда-нибудь или кого-нибудь веду. Я веду занятия с танцевальными группами, я веду мероприятия, корпоративы. Либо я веду социальные сети, к слову, я их веду плохо. Но в любом случае ты все время на работе. Мне в принципе приходится 24 часа в сутки быть в этом.

Где же и в чем этот удивительный человек черпает энергию и как аккумулирует драйв? Александр Меженный:

Я наконец-то дождался если не всей зимы, какой она была в детстве, но по крайней мере можно с натяжкой так сказать: «Вот она зима», потому что я зимой был не то, что уверен, это была такая аксиома, что летом или весной может идти дождь, а зимой исключительно снег, никаких дождей в принципе быть не может, только снег, море снега всегда. Я вырос в Гродно, и у меня родители сейчас живут на улице Домбровского, там за дорогой начинается лесной массив «Пышки». Каждый раз приходя домой со школы, я сразу же бросал портфель в угол, надевал лыжи и опа.

Лепить снеговика глубокой ночью или посидеть у камина в загородном доме – все моменты жизни прекрасны, считает шоумен. А таких слов, как лень и скука, и вовсе нет в его лексиконе, ведь с раннего детства он в постоянном движении.

Александр Меженный:

Когда мне было шесть лет, мама сказала: «Ты пойдешь заниматься хореографией». И я не знал, что это слово обозначает. Я год ждал, чтобы я туда пошел. Мне так хотелось, а брали только с семи лет. С тех пор, как я начал заниматься, я так полагаю, что мой образ жизни – то, что я мало сижу, много двигаюсь.

То, что касается моего рецепта, – это танцы. Мы сейчас станцуем танец, который называется «Интервью». Твой шаг – это и есть твой танец. Человек ставит подпись, твои движения – это и есть твоя танцевальная подпись. Поэтому то, как ты ходишь, какие-то вещи могут рождаться у тебя в процессе жизнедеятельности. Я не тот человек, который понимает так: танец – это вышел на сцену, и вот он танец, со сцены сошел – танца нет. Танец – это жизнь.

Бит есть внутри каждого, считает профессиональный хореограф. Нужно делать все в полную амплитуду, открыто, эмоционально и искренне. И тогда твой ритм будет передаваться другим, а жизненный танец получится заметным и ярким. Но все когда-то начинается с первого па. Александр Меженный:

Когда мы появились в гродненском Дворце пионеров и школьников, то от хореографии мы были так же далеки, как Илон Маск от Марса. Коллектив пацанов, которых руководитель талантливо связал – Анатолий Панасюк. Мы гоняли, выключали свет, какие-то прятки, там что-то еще. Конечно, время от времени мы что-то там танцевали. Образцовый ансамбль танца «Мечта» из Гродно и сейчас гремит на всю республику. Но для известного белорусского телеведущего он стал не просто ступенькой к его мечте, а тем местом, куда каждый день хотелось бежать после школы.

Александр Меженный:

На самом деле очень важно, чтобы ты нашел своего учителя. Это касается не только образовательной школы, но и танцевального, и вокального направления.

Классический балет, спортивные танцы и народные – такой багаж был за плечами юного танцора к восьмому классу общеобразовательной школы. И с ним он решил отправиться учиться во Львов. Но планы молодых людей нарушил распад СССР. Союзные учебные программы свернулись, а Львов стал еще дальше, чем был до этого. Тогда наш собеседник решил присмотреться к родной столице. И понеслось. Александр Меженный:

Я приехал, окунулся сначала в подготовительные курсы, в этот город, меня впечатлили эти проспекты. Я ходил на Комаровку гулять. Минск впечатлил и дал возможности. Заграница оказалась ближе к Минску, чем даже Гродно.

В новом, уже столичном танцевальном коллективе Александру покорились Бавария и Италия. А еще новоиспеченный студент пошел работать по специальности. Как говорит наш герой, организатор культурно-массовой работы и есть массовик-затейник, который может и в съемке поучаствовать, и хоровод завести, и сам отплясать. Одним словом – многостаночник. Итогом плодотворной работы стала собственная танцевальная школа.

Юлия Крыницкая:

Пару лет назад, моя дочка занимается танцами, он возглавлял жюри, которое судило очень много танцевальных коллективов. Как бы то ни было, одни подходили к Саше, другие: «Посмотрите, какие у нас девочки хорошие, какие у нас мальчики хорошие». Александр был в образе, он был очень строг и неподкупно осуществлял свою миссию.

Параллельно пришло в жизнь и телевидение. Александр Меженный:

Я стал очень много работать именно с телевизионщиками как хореограф. Меня стали приглашать как консультанта, я давал интервью, я стал заметен в этой области. Я стал много работать с исполнителями, с артистами белорусской эстрады.

Так нехитрые движения привели нашего героя на съемочную площадку, а два года в качестве ведущего танцевальной рубрики на СТВ – на главный диван программы «Утро. Студия хорошего настроения». Из 20 лет существования канала «Столичное телевидение» Александр Меженный работает на нем половину времени. За 10 лет менялось многое: проекты, кнопки телеканалов, форматы программ. Но секрет успеха остался неизменным.

Александр Меженный:

В моей жизни всегда работа, работа, работа. Ты все время пашешь, пашешь, пашешь. Жизнь тебе подкидывает какие-то моменты, которыми нужно пользоваться, но они сами по себе за себя тоже работать не будут, ты должен в это впрягаться и тоже это делать. Я всегда говорю: хорошо, вот тебя сейчас снимут, пускай это будет незначительное интервью, но, может быть, именно в этот момент на тебя смотрит какой-нибудь, условно, режиссер Спилберг, который сидит и думает: где же мне взять вот этого парня вот с таким лицом? И тут он такой раз. Мы все читаем всевозможные интервью, когда там парень танцевал возле остановки, а тут проезжал мимо, у него спустило колесо, и вдруг он увидел, вот он стал знаменитым артистом. Мы сплошь и рядом это все читаем, но мы не понимаем, что это может быть про нас.

Анна Сушкова, корреспондент:

Александр Меженный – это кто? Это ведущий, это бренд, это белорусский Николай Цискаридзе? Александр Меженный:

Александр Меженный – это человек. Человек – звучит гордо, вот хотелось, чтобы это было так. Профессия ведущего предполагает какие-то навыки: кто-то ведет и поет, кто-то ведет и рисует, кто-то ведет и выстукивает на зубах, а я веду и танцую.

Вот такой он, не побоимся этого слова, ведущий белорусский артист, который умеет держать в фокусе внимание стадионов, концертных площадок и многомиллионной зрительской аудитории. Начиная каждое утро с отличного настроения, отменного юмора, правого поворота или верхнего брейка. И все – на раз-два.