Более 1778 пациентов выявили за сутки. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 января

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1778 пациентов с COVID-19, выписаны 2292, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего с начала пандемии были выявлены 230 494 человека с положительным тестом. Выздоровели 214 366.