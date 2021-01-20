Прямой эфир

Более 1778 пациентов выявили за сутки. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 января

20 января 2021 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1778 пациентов с COVID-19, выписаны 2292, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего с начала пандемии были выявлены 230 494 человека с положительным тестом. Выздоровели 214 366.  

Более 1778 пациентов выявили за сутки. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 20 января-1

Умерли 1610 пациентов с коронавирусной инфекцией.  

Читайте также:

Когда любой белорус сможет получить вакцину от коронавируса? Рассказал Дмитрий Пиневич

«Предназначена по инструкции – от 18 до 60 лет». В регионах Беларуси началась вакцинация медработников против коронавируса

«В первую очередь это бесконтактный способ». В Витебской центральной поликлинике установили термометрическую рамку

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси сильные морозы сменит потепление. Ожидается до +1
20 января 2021 08:52

В Беларуси сильные морозы сменит потепление. Ожидается до +1

Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?
20 января 2021 08:44

Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?

О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов
20 января 2021 08:08

О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов