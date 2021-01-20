«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса

Новости Беларуси. В Гомельской области 20 января началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4365 доз российской вакцины «Спутник V» поступило в регион.

Первыми прививку получают медработники, именно они находятся в зоне риска и именно от их здоровья зависит функционирование всей системы здравоохранения.

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:

Самочувствие удовлетворительное. Ощущения – ничего отличительного. Вопрос для меня не стоял. С учетом того, что очень большой контакт идет с пациентами, которые больны коронавирусной инфекцией, с учетом того, что вакцинация на протяжении уже многих лет от различных заболеваний показывает свою эффективность, поэтому, конечно, однозначно да.

Сергей Белый, главный государственный санитарный врач Гомельской области:

По области вакцина распределена в пять регионов: это город Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы. В целом, все регионы готовы к вакцинации против COVID-19. Имеется достаточное количество холодильного оборудования (как вы знаете, вакцина специфичная и требует хранения при -18 градусах). Все оборудование поверено. Все районы готовы, и в целом область готова для принятия дополнительных объемов вакцины.