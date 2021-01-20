«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса

Новости Беларуси. В Гомельской области 20 января началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4365 доз российской вакцины «Спутник V» поступило в регион.
Новости Беларуси. В Гомельской области 20 января началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4365 доз российской вакцины «Спутник V» поступило в регион.
Первыми прививку получают медработники, именно они находятся в зоне риска и именно от их здоровья зависит функционирование всей системы здравоохранения.
Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Самочувствие удовлетворительное. Ощущения – ничего отличительного. Вопрос для меня не стоял. С учетом того, что очень большой контакт идет с пациентами, которые больны коронавирусной инфекцией, с учетом того, что вакцинация на протяжении уже многих лет от различных заболеваний показывает свою эффективность, поэтому, конечно, однозначно да.
Сергей Белый, главный государственный санитарный врач Гомельской области:
По области вакцина распределена в пять регионов: это город Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы.
В целом, все регионы готовы к вакцинации против COVID-19. Имеется достаточное количество холодильного оборудования (как вы знаете, вакцина специфичная и требует хранения при -18 градусах). Все оборудование поверено. Все районы готовы, и в целом область готова для принятия дополнительных объемов вакцины.
В Беларуси вакцину накануне получили жители Гродненского и Витебского регионов. Это лишь первые поставки. Планируется, что массовая вакцинация населения стартует в апреле. К этому моменту производство российской вакцины должно быть налажено в самой Беларуси.
Сейчас в медучреждениях собирают данные о желающих пройти вакцинацию. Чтобы записаться на прививку, нужно обратиться в отделение профилактики в поликлинику по месту жительства.
Отметим, более 1778 пациентов выявили в Беларуси за сутки. О ситуации по коронавирусу в стране подробнее здесь.
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