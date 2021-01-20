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«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса

20 января 2021 10:37
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Новости Беларуси. В Гомельской области 20 января началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

4365 доз российской вакцины «Спутник V» поступило в регион.  

«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса-1

Первыми прививку получают медработники, именно они находятся в зоне риска и именно от их здоровья зависит функционирование всей системы здравоохранения.  

«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса-4

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:  
Самочувствие удовлетворительное. Ощущения ничего отличительного. Вопрос для меня не стоял. С учетом того, что очень большой контакт идет с пациентами, которые больны коронавирусной инфекцией, с учетом того, что вакцинация на протяжении уже многих лет от различных заболеваний показывает свою эффективность, поэтому, конечно, однозначно да.

«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса-7

Сергей Белый, главный государственный санитарный врач Гомельской области:  
По области вакцина распределена в пять регионов: это город Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы.  

В целом, все регионы готовы к вакцинации против COVID-19. Имеется достаточное количество холодильного оборудования (как вы знаете, вакцина специфичная и требует хранения при -18 градусах). Все оборудование поверено. Все районы готовы, и в целом область готова для принятия дополнительных объемов вакцины.  

«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса-10

В Беларуси вакцину накануне получили жители Гродненского и Витебского регионов. Это лишь первые поставки. Планируется, что массовая вакцинация населения стартует в апреле. К этому моменту производство российской вакцины должно быть налажено в самой Беларуси.  

«Однозначно да». Главврач поликлиники в Гомеле рассказала о важности вакцинирования против коронавируса-13

​Сейчас в медучреждениях собирают данные о желающих пройти вакцинацию. Чтобы записаться на прививку, нужно обратиться в отделение профилактики в поликлинику по месту жительства.  

Отметим, более 1778 пациентов выявили в Беларуси за сутки. О ситуации по коронавирусу в стране подробнее здесь.  

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# Коронавирус # общество # Екатерина Цитко # Сергей Белый # Фотофакт

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