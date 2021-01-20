«30% будут при хорошей зарплате, 50% – терпимой, 15-20% не будет никогда работать». Что думает агроном о социальной направленности Беларуси?

Вадим Щеглов, ведущий: Вы сказали о социальной направленности государства, но многие сегодня критикуют за излишнюю социальность, потому что появилась определенная категория граждан, которые привыкли все на халяву. Не думаете, что мы где-то излишне перегнули?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Понимаете, ситуации такая: в Советском Союзе было много аналитиков, которые изучали, какая ситуация складывается в обществе. И аналитики пришли к выводу, что 30 % будет работать при хорошей зарплате, 50 % будет терпимо, а 15-20 % не будет никогда работать. Это уже на уровне физиологии человека. Он таким рождается. Он будет абсолютно недоволен всем. На них мы не можем строить государственную политику и планы хозяйственной деятельности. Это не та категория людей, которая может определять сегодня страну. Их мнение, конечно, надо слышать, а выводы надо делать свои.

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