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«30% будут при хорошей зарплате, 50% – терпимой, 15-20% не будет никогда работать». Что думает агроном о социальной направленности Беларуси?

20 января 2021 10:22
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, что думает о социальной направленности Республики Беларусь.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы сказали о социальной направленности государства, но многие сегодня критикуют за излишнюю социальность, потому что появилась определенная категория граждан, которые привыкли все на халяву. Не думаете, что мы где-то излишне перегнули?

«30% будут при хорошей зарплате, 50% – терпимой, 15-20% не будет никогда работать». Что думает агроном о социальной направленности Беларуси?-1

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Понимаете, ситуации такая: в Советском Союзе было много аналитиков, которые изучали, какая ситуация складывается в обществе. И аналитики пришли к выводу, что 30 % будет работать при хорошей зарплате, 50 % будет терпимо, а 15-20 % не будет никогда работать. Это уже на уровне физиологии человека. Он таким рождается. Он будет абсолютно недоволен всем. На них мы не можем строить государственную политику и планы хозяйственной деятельности. Это не та категория людей, которая может определять сегодня страну. Их мнение, конечно, надо слышать, а выводы надо делать свои.

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# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Анюховский # Вадим Щеглов

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