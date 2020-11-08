Григорий Азарёнок поучаствовал в автопробеге «За единую Беларусь!», и вот его впечатления

Новости Беларуси. 8 ноября 60-километровая минская кольцевая замкнулась. Полторы тысячи автомобилей со всех регионов страны, участники автопробега «За единую Беларусь!», таким способом взяв столицу в объятья, сказали: «Любимую не отдают», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Патриотическое движение, которое объединяет тысячи неравнодушных белорусов – людей самых разных профессий, возрастов, вероисповедания, жителей крупных городов и маленьких уютных поселков и целые семьи. А кто-то находит здесь новых друзей.
В эту невероятную атмосферу погрузился и Григорий Азаренок. Как это было – смотрите в видеоматериале.