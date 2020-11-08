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Григорий Азарёнок поучаствовал в автопробеге «За единую Беларусь!», и вот его впечатления

08 ноября 2020 18:31
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Новости Беларуси. 8 ноября 60-километровая минская кольцевая замкнулась. Полторы тысячи автомобилей со всех регионов страны, участники автопробега «За единую Беларусь!», таким способом взяв столицу в объятья, сказали: «Любимую не отдают», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азарёнок поучаствовал в автопробеге «За единую Беларусь!», и вот его впечатления-1

Григорий Азарёнок поучаствовал в автопробеге «За единую Беларусь!», и вот его впечатления-3

Патриотическое движение, которое объединяет тысячи неравнодушных белорусов – людей самых разных профессий, возрастов, вероисповедания, жителей крупных городов и маленьких уютных поселков и целые семьи. А кто-то находит здесь новых друзей.

Григорий Азарёнок поучаствовал в автопробеге «За единую Беларусь!», и вот его впечатления-6

Григорий Азарёнок поучаствовал в автопробеге «За единую Беларусь!», и вот его впечатления-8

В эту невероятную атмосферу погрузился и Григорий Азаренок. Как это было – смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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