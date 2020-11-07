«Очень современная система». Почему третья линия минского метро – самая безопасная и комфортная?

«Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – 6 ноября их торжественно открыли с участием Президента. Как отмечалось, при строительстве были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность.

Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки стали доступны для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент: Первое, что бросается в глаза – это очень стильный дизайн. На «Вокзальной» станции это, например, скульптура «Древо дорог» и четкие линии на потолке. Вторая особенность всех станций на этой ветке – не видно рельс – ради максимальной безопасности пассажиров установлены стеклянные двери, они открываются синхронно с дверями поездов. Кстати, курсировать здесь будут исключительно новые «Штадлеры». В таких поездах по четыре вагона и они сквозные, что помогает пассажирам свободно перемещаться из головы в хвост поезда. Делали поезда по индивидуальному заказу для минской подземки, с учетом особенностей нашего метрополитена.

В каждом вагоне есть специальное место для инвалидной коляски, которую можно пристегнуть ремнем – в целом, безбарьерная среда очень развита. Предусмотрено множество мелочей для комфорта пассажиров. Так, например, рядом с сиденьями установлены USB-порталы для зарядки мобильных телефонов. В целом, станции очень высокотехнологичные – в большинстве здесь использовано белорусское оборудование.

Георгий Ткач, главный инженер службы движения Минского метрополитена:

Момент очень ответственный, праздничный. Для метрополитеновцев открытие даже новой станции – это большой праздник, а новой линии – тем более.

Принята очень современная система управления микропроцессорная, АРМами, всеми устройствами на станции. Это сигнализация, централизация, блокировка, управление стрелками, сигналами маршрута.

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