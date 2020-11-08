О каком подарке мечтает и на что потратит миллион? Николай Радоман в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
Самое главное достижение?
Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
Отношения с нашими людьми.
Вадим Щеглов:
Три кита любого успеха?
Николай Радоман:
Финансовое благосостояние, морально-психологическая обстановка и отношение людей к тебе.
Вадим Щеглов:
Вы могли бы отказаться на сутки от мобильного телефона?
Николай Радоман:
Отказываюсь, когда есть такая возможность.
Вадим Щеглов:
Подарок, о котором вы мечтаете?
Николай Радоман:
Подарок для меня, когда будет здоровье в моей семье и благосостояние моих детей.
Вадим Щеглов:
Вас предавали?
Николай Радоман:
Конечно.
Вадим Щеглов:
У вас есть миллион, на что вы его потратите?
Николай Радоман:
Дом у меня есть. Пойду на пенсию, куплю какую-то машину – если бы было.
Вадим Щеглов:
Газета или интернет?
Николай Радоман:
В основном газета.
Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?
Николай Радоман:
Об общем благосостоянии в нашей стране.