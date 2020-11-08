О каком подарке мечтает и на что потратит миллион? Николай Радоман в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Николай Радоман: Финансовое благосостояние, морально-психологическая обстановка и отношение людей к тебе.

Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы « В людях ».

Николай Радоман: Подарок для меня, когда будет здоровье в моей семье и благосостояние моих детей.

Вадим Щеглов: Подарок, о котором вы мечтаете?

Николай Радоман: Отказываюсь, когда есть такая возможность.

Вадим Щеглов: Вы могли бы отказаться на сутки от мобильного телефона?

Вадим Щеглов:

У вас есть миллион, на что вы его потратите?

Николай Радоман:

Дом у меня есть. Пойду на пенсию, куплю какую-то машину – если бы было.

Вадим Щеглов:

Газета или интернет?

Николай Радоман:

В основном газета.

Вадим Щеглов:

О чем вы мечтаете?

Николай Радоман:

Об общем благосостоянии в нашей стране.