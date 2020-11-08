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О каком подарке мечтает и на что потратит миллион? Николай Радоман в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

08 ноября 2020 18:05
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Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».

Вадим Щеглов:
Самое главное достижение?  

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:   
Отношения с нашими людьми.

Вадим Щеглов:
Три кита любого успеха?

Николай Радоман:
Финансовое благосостояние, морально-психологическая обстановка и отношение людей к тебе.   

О каком подарке мечтает и на что потратит миллион? Николай Радоман в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:   
Вы могли бы отказаться на сутки от мобильного телефона?  

Николай Радоман:  
Отказываюсь, когда есть такая возможность.  

Вадим Щеглов:   
Подарок, о котором вы мечтаете?  

Николай Радоман:   
Подарок для меня, когда будет здоровье в моей семье и благосостояние моих детей.

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

Николай Радоман:
Конечно.

О каком подарке мечтает и на что потратит миллион? Николай Радоман в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-4

Вадим Щеглов:   
У вас есть миллион, на что вы его потратите?  

Николай Радоман:   
Дом у меня есть. Пойду на пенсию, куплю какую-то машину – если бы было.  

Вадим Щеглов:   
Газета или интернет?  

Николай Радоман:
В основном газета.

Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?

Николай Радоман:
Об общем благосостоянии в нашей стране.

О каком подарке мечтает и на что потратит миллион? Николай Радоман в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-7

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# Сельское хозяйство # общество # Николай Радоман # Вадим Щеглов # Фотофакт

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