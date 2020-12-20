«Есть примеры, когда муж – мусульманин, жена – православная». Как в Ивье бок о бок живут люди разных вероисповеданий
Новости Беларуси. В Ивье, небольшом городке Гродненской области, из века в век рядом живут католики, православные, мусульмане и иудеи. Четырем конфессиям даже памятный знак посвятили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но еще теснее переплелись они в жизни. И это только для туристов в диковинку. Местные не удивляются, если, скажем, православный священник заглядывает на службу в костел. Православная община там самая молодая. А вот татарская – напротив. Ивье негласно называют татарской столицей Беларуси. Мечеть на улице Советской (и это символично, ведь даже коммунисты ее не закрыли) – одна из главных мусульманских святынь в Беларуси.
90 процентов здесь переплетены: православные, католики, даже есть христиане и мусульмане.
Мы живем все вместе в нашем Ивье издавна и дружим между собой.
І з праваслаўным бацюшкам сустракаемся ў горадзе, сустракаемся ў царкве, у доме ў мяне, у яго.
Как соседи живем, ходим в гости, празднуем праздники и нашей, и другой конфессии. У нас не главное, какой человек веры, главное – чтобы человек был хороший.
Ксендз Ян Гавецкий, настоятель костела Святых апостолов Петра и Павла:
Ёсць адзін верш пра іўеўчан, што людзі ўсе пахіленыя да зямлі, маючы на ўвазе працу. І так цяжка іх адарваць, падняць іх вочы да неба, у сэнсе – да духоўнага жыцця. Мне крышку ўдалося, таму што запрашаў і розныя калектывы, і хоры, і людзей крышку навучыў цаніць і шанаваць культуру таксама побач з рэлігіяй.
Отец Вячеслав Пашкевич, настоятель храма в честь Святого мученика младенца Гавриила Белостокского:
Всех знаю. Можете себе представить, когда приехал сюда 22 года назад, я их крестил. Уже эти люди женились, замуж вышли некоторые, уже у них есть свои детки, свои семьи.
Они уже взрослые состоявшиеся люди. Очень приятно на них смотреть. Когда держал на руках малышку такую, а сейчас держишь на руках уже их детей.
Адам Радецкий, имам Ивьевской мечети:
Есть примеры, когда муж – мусульманин, жена – православная, или католичка была, или потом перешла, или есть, которые не переходят, а просто живут вместе. Вообще, считается, что Ивье – негласная столица белорусских татар, потому что в Ивье проживает большое количество татар именно в одном месте.
Это дает толчок для дальнейшего развития нашей веры. В следующем году мы надеемся на то, что эта болезнь, этот вирус уйдет от нас подальше и люди заживут снова спокойно.
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