Азарёнок: страшные события в Турции и Сирии. Смерть и хаос. А наши враги показали, кто чего стоит
Реакция националистических радикалов на трагедию в Турции ярко показывает расистский характер наших оппонентов. А совсем недавно они бурно вбрасывали фейки по поводу визитов главы государства в Африку и на Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неприкрытый нацизм в их высказываниях также показателен.
Тему продолжит Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Страшные события в Турции и Сирии. Природный катаклизм. Землетрясение. Тысячи погибших. Белорусы и россияне тут же откликнулись. По распоряжению Президента на помощь направлены подразделения МЧС.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Младенцы под завалами, разрушенные дома, смерть и хаос. А наши враги вновь показали, кто чего стоит. Кто люди, а кто самые последние расисты.
«Приятно осознавать, что дети-кебабщики погребены под обломками. Эти тараканы не должны были вмешиваться в процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО», – пишут свядомые укросвиньи. И наши змагары от них недалеко ушли.
Недавно Президент был на Ближнем Востоке и в Африке. Контрактов и договоренностей на 200 миллионов. Полезные ископаемые, технологии, сельское хозяйство, золото. Беларусь на передовой нового мира. И поэтому так бесились бесноватые.
«Они просто не могут понять логику». Как беглые отреагировали на визит Лукашенко в Зимбабве? Читайте здесь.
Лживые подлые бандиты бесконечно судачат. Мол, ах, старший сын Президента тоже летал. Ох, наверное что-то прячут, схемы, миллиарды. Вам уже миллион раз сказали – найдете хоть одну копейку Лукашенко – забирайте, заселяйтесь в дома. С середины 2000-х найти не можете. Ни миллиардов, ни мозгов своих.
Это ж насколько надо быть тупыми расистами, чтобы не понимать – присутствие сыновей на Востоке – это высшее уважение. Это значит, хозяева и гости ценят и доверяют друг другу максимально. Вспомните, какое было презрение к Бидону. Я молчу, если б кто из наших врагов народа там оказался. Камнями бы забили, и правильно бы сделали.
Беглые экстремисты уже не скрывают своей сущности. Они готовят войну. Их ртами западные хозяева озвучивают свои черные планы. Беларусь – в их прицеле.
Нужно выходить один раз, и не с цветочками, а с коктейлями Молотова. С оружием, которое они смогут найти. Выходить решительно. Люди с арматуриной тоже нужны, для того чтобы когда придет ОМОН, было чем его встречать.
Напоминаем, ответ на любые провокации будет жестоким. Нам есть чем и как защитить свой народ. Ну а тем, кто хочет вернуться в семью, – милости просим! Создана комиссия. Рассмотрим каждого блудного сына. Искреннее покаяние приветствуется. И больше не будет каинов в нашей стране.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Очень важный момент. Он связан с тем, что фактически комиссия будет работать до того момента, когда будет рассмотрено последнее обращение. А срок рассмотрения обращения – до 31 декабря 2023 года. Это очень важно.
Второй аспект связан с тем, что с момента получения ответа комиссии с этим ответом можно в течение трех месяцев пересечь государственную границу. Проходит три месяца с того момента, как человек получает ответ на свое обращение, и дальше фактически это решение аннулируется. Это тоже очень важно.
И третья составляющая – речь идет о преступлениях, которые были совершены в период с 1 января 2020 года до того момента, когда был официально опубликован указ главы государства, и связаны с важными общественно-политическими событиями в стране. Что такое важные общественно-политические события в стране? Это все, что связано с предвыборной ситуацией августа 2020 года, непосредственно выборами главы государства в августе 2020 года и послевыборный период в отношении тех преступлений, которые мы относим к категории экстремистских. Все, что связано с этой тематикой.
Это, пожалуй, основной блок, скажем так, правонарушений и преступлений, который будет рассматриваться комиссией.
Григорий Азаренок:
Ну или живите дальше на помоечной Европе, если еще на убой не погонят.
– Сбежал в Польшу, сейчас находишься в лагере для беженцев. Ты первый белорус, которого мы записываем в лагере.
– Сейчас мы стоим возле лагеря беженцев, Бяла-Подляска так называемая. Это место немного напоминает зону, судя по решеткам, заборам. Колючая проволока.
– Похоже, как в колонии.
– Напоминает, да, действительно, немножко смахивает на зону.
Григорий Азаренок:
Потому что только Родина тебе поможет. Ну а мы поможем всем тем, кто нуждается. И в Африке, и на Востоке.
Владимир Соловьев:
Это практически машина неуязвима. Разные цели, разные задачи. Понятно, что возможность работать по командным пунктам, по объектам феноменально высокая. Так что никто нигде не спрячется. Ни в Прибалтике, ни в Польше, ни в Украине, нигде, откуда попытаются угрожать совместной белорусско-российской зоне безопасности.
Но чем интересны белорусы? Очень наблюдательные, очень спокойные. И можно быть уверенными, особенно после 2020 года, что ребята знают все, что у них происходит на каждом метре пространства. Все! Они хорошо поняли, как против них работает Запад. Не без труда отстояли свою государственность. Во многом благодаря железной воле руководства. Не дрогнули, в особенности те люди, от которых зависело сохранение правопорядка. Угрожали всем, ну вот просто всем. Мне рассказывает генерал белорусский, что к нему заходит женщина, очень приятная, интеллигентная, и говорит (это 2020 год): «Генерал, вы понимаете, что через несколько дней вас повесят?» Он говорит: «Но я же присягу давал, я военный человек. Я давал присягу. А если я давал присягу, я понимал, что если понадобится, я и жизнь за Родину отдам». И женщина так вдруг перестала понимать, что ей говорить. Но угрожали всем – членам семей, детям, всем. Мужики все выдержали, но поняли, что надо готовиться и готовиться серьезно, что враг поползновений не оставит. Но они плохо понимают белорусский народ. Очень плохо понимают белорусский народ.
Григорий Азаренок на встрече с молодежью: лучше мы ответим на их вопросы, чем экстремисты и враги народа.
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