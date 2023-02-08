Азарёнок: страшные события в Турции и Сирии. Смерть и хаос. А наши враги показали, кто чего стоит

Реакция националистических радикалов на трагедию в Турции ярко показывает расистский характер наших оппонентов. А совсем недавно они бурно вбрасывали фейки по поводу визитов главы государства в Африку и на Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неприкрытый нацизм в их высказываниях также показателен. Тему продолжит Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Страшные события в Турции и Сирии. Природный катаклизм. Землетрясение. Тысячи погибших. Белорусы и россияне тут же откликнулись. По распоряжению Президента на помощь направлены подразделения МЧС. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Младенцы под завалами, разрушенные дома, смерть и хаос. А наши враги вновь показали, кто чего стоит. Кто люди, а кто самые последние расисты. «Приятно осознавать, что дети-кебабщики погребены под обломками. Эти тараканы не должны были вмешиваться в процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО», – пишут свядомые укросвиньи. И наши змагары от них недалеко ушли.

Недавно Президент был на Ближнем Востоке и в Африке. Контрактов и договоренностей на 200 миллионов. Полезные ископаемые, технологии, сельское хозяйство, золото. Беларусь на передовой нового мира. И поэтому так бесились бесноватые. «Они просто не могут понять логику». Как беглые отреагировали на визит Лукашенко в Зимбабве? Читайте здесь. Лживые подлые бандиты бесконечно судачат. Мол, ах, старший сын Президента тоже летал. Ох, наверное что-то прячут, схемы, миллиарды. Вам уже миллион раз сказали – найдете хоть одну копейку Лукашенко – забирайте, заселяйтесь в дома. С середины 2000-х найти не можете. Ни миллиардов, ни мозгов своих. Это ж насколько надо быть тупыми расистами, чтобы не понимать – присутствие сыновей на Востоке – это высшее уважение. Это значит, хозяева и гости ценят и доверяют друг другу максимально. Вспомните, какое было презрение к Бидону. Я молчу, если б кто из наших врагов народа там оказался. Камнями бы забили, и правильно бы сделали. Беглые экстремисты уже не скрывают своей сущности. Они готовят войну. Их ртами западные хозяева озвучивают свои черные планы. Беларусь – в их прицеле.

Нужно выходить один раз, и не с цветочками, а с коктейлями Молотова. С оружием, которое они смогут найти. Выходить решительно. Люди с арматуриной тоже нужны, для того чтобы когда придет ОМОН, было чем его встречать. Напоминаем, ответ на любые провокации будет жестоким. Нам есть чем и как защитить свой народ. Ну а тем, кто хочет вернуться в семью, – милости просим! Создана комиссия. Рассмотрим каждого блудного сына. Искреннее покаяние приветствуется. И больше не будет каинов в нашей стране.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Очень важный момент. Он связан с тем, что фактически комиссия будет работать до того момента, когда будет рассмотрено последнее обращение. А срок рассмотрения обращения – до 31 декабря 2023 года. Это очень важно. Второй аспект связан с тем, что с момента получения ответа комиссии с этим ответом можно в течение трех месяцев пересечь государственную границу. Проходит три месяца с того момента, как человек получает ответ на свое обращение, и дальше фактически это решение аннулируется. Это тоже очень важно. И третья составляющая – речь идет о преступлениях, которые были совершены в период с 1 января 2020 года до того момента, когда был официально опубликован указ главы государства, и связаны с важными общественно-политическими событиями в стране. Что такое важные общественно-политические события в стране? Это все, что связано с предвыборной ситуацией августа 2020 года, непосредственно выборами главы государства в августе 2020 года и послевыборный период в отношении тех преступлений, которые мы относим к категории экстремистских. Все, что связано с этой тематикой. Это, пожалуй, основной блок, скажем так, правонарушений и преступлений, который будет рассматриваться комиссией.

Григорий Азаренок:

Ну или живите дальше на помоечной Европе, если еще на убой не погонят.

– Сбежал в Польшу, сейчас находишься в лагере для беженцев. Ты первый белорус, которого мы записываем в лагере.

– Сейчас мы стоим возле лагеря беженцев, Бяла-Подляска так называемая. Это место немного напоминает зону, судя по решеткам, заборам. Колючая проволока.

– Похоже, как в колонии.



– Напоминает, да, действительно, немножко смахивает на зону.

Григорий Азаренок:

Потому что только Родина тебе поможет. Ну а мы поможем всем тем, кто нуждается. И в Африке, и на Востоке.