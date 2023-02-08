Лукашенко о банковской сфере: «Люди должны знать, какие изменения планируются»

Новости Беларуси. Экстремистские ресурсы продолжают тиражировать фейки. На этот раз в центре внимания оказалась банковская сфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Лукашенко призвал чиновников и банкиров готовиться к новым санкциям», «Беларусь столкнется с проблемой работы банкоматов и терминалов», «белорусские власти взялись за банки» – так отреагировали экстремистские ресурсы на принятие изменений в Банковский кодекс. Громкие заголовки – очередная попытка раскачать ситуацию. Судя по риторике, некоторые редакции, претендующие на звание СМИ, умышленно выворачивают наизнанку тезисы, прозвучавшие накануне на совещании у главы государства.

Первое, о чем даже мелким шрифтом не пишут экстремистские СМИ, – это один из главных посылов Президента – защита населения от финансовых рисков. Беларусь – социально ориентированное государство. И этой модели так или иначе будут придерживаться все. В течение 2022 года с мест поступали сигналы, которые были проанализированы, а затем предложены для внесения в банковское законодательство.