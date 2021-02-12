Александр Ивановский: единственный человек, который предложил на выборах гармоничное сочетание ценностей – это Президент

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Александр Ивановский, профессор, политолог:
Я бы хотел вернуться к вопросу о ценностях, о буржуазии и так далее. Мы проводим анализ, начиная с 1997 года, по соотношению ценностей социал-демократических, либеральных и консервативных. Я хочу сказать, на выборах, которые были, программа показывает, что единственный человек, который предложил гармоничное сочетание по 30 % – это был наш Президент. Все остальные шарахнулись в 80, 90, 60 %. А если взять одного из кандидатов, та вообще на консервативный концепт, на преемственность оставила меньше 10 %. Поэтому концепция, которая предлагается, позволяет жить всем, дает жить всем – и предпринимателям, и людям старшего поколения, социал-демократические ценности поддерживать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Этот термин я взял не из головы, я не придумал. Для меня на самом деле, чисто для меня, это больше не буржуазия, а мещане. Буржуазия – это как раз таки с той стороны звучит, они очень гордятся тем, что они участвовали в буржуазной революции.
Александр Ивановский:
Это собрание, которое мы делаем, давно зародилось, еще при Аристотеле, при Руссо.
Кирилл Казаков:
Это революция свадебных ведущих. Поверьте, я вам скажу как представитель СМИ, откуда это большее количество людей ушло.
Вадим Боровик, политический аналитик:
Их использовали как контрацептив. Они подставили свой бизнес. Сегодня давали «пис» на проходной рабочему, рабочий бросил зарплату тысячу, полторы тысячи рублей, и сегодня на койке в Польше. Покажите этот репортаж, что он в Польше на третьей полке в лагере живет. Почему вы не показываете вот этих оппозиционеров? Снимите репортаж, что человек бросил работу, с семьей уехал, развелся, жена его бросила, и он сидит на койке, на третьей полке спит.
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