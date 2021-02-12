Александр Ивановский: единственный человек, который предложил на выборах гармоничное сочетание ценностей – это Президент

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Александр Ивановский, профессор, политолог: Я бы хотел вернуться к вопросу о ценностях, о буржуазии и так далее. Мы проводим анализ, начиная с 1997 года, по соотношению ценностей социал-демократических, либеральных и консервативных. Я хочу сказать, на выборах, которые были, программа показывает, что единственный человек, который предложил гармоничное сочетание по 30 % – это был наш Президент. Все остальные шарахнулись в 80, 90, 60 %. А если взять одного из кандидатов, та вообще на консервативный концепт, на преемственность оставила меньше 10 %. Поэтому концепция, которая предлагается, позволяет жить всем, дает жить всем – и предпринимателям, и людям старшего поколения, социал-демократические ценности поддерживать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Этот термин я взял не из головы, я не придумал. Для меня на самом деле, чисто для меня, это больше не буржуазия, а мещане. Буржуазия – это как раз таки с той стороны звучит, они очень гордятся тем, что они участвовали в буржуазной революции.

Александр Ивановский:

Это собрание, которое мы делаем, давно зародилось, еще при Аристотеле, при Руссо.

Кирилл Казаков:

Это революция свадебных ведущих. Поверьте, я вам скажу как представитель СМИ, откуда это большее количество людей ушло.