Новости по тегу #Александр Мацевич

«В 2024 году граждане подали семь гражданских инициатив. Прошла конкурс одна гражданская инициатива – это установка детского комплекса стоимостью порядка 50 тысяч белорусских рублей. Из них 10 % граждане оплачивали сами, остальные 90 % оплачивал бюджет».
Сегодня в районе зарегистрированы свыше 10,7 тысячи юридических лиц, а также более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей.
10 октября 2026 18:46
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