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Новости по тегу #Александр Мацевич

Спортивные площадки и велобоксы – как финансируют гражданские инициативы, объяснил эксперт
01 декабря 2025 14:25

Спортивные площадки и велобоксы – как финансируют гражданские инициативы, объяснил эксперт

Центральный район Минска признан лучшим в столице для ведения бизнеса
11 июня 2025 18:02

Центральный район Минска признан лучшим в столице для ведения бизнеса

Ворота Минска, завод МАЗ и Комаровский рынок. Чем ещё гордятся главы Октябрьского, Заводского и Советского районов?
10 сентября 2022 18:49

Ворота Минска, завод МАЗ и Комаровский рынок. Чем ещё гордятся главы Октябрьского, Заводского и Советского районов?

Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города
25 августа 2022 11:29

Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?
22 августа 2022 15:02

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?

Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу
01 июля 2022 14:27

Воркаут площадки, игровые зоны и арт-объекты. Ко Дню Независимости в Минске открыли четвёртую экотропу

В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?
13 марта 2022 11:49

В «Солнечной долине» прошли соревнования среди руководителей. Что говорят в администрации Октябрьского района?

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир
20 ноября 2020 15:11

Участковым инспекторам Минска вручили ключи от арендных квартир

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске
17 июля 2020 19:22

С железными листьями или полкой для буккроссинга. Какие необычные скамейки украсили сквер в Минске

С 1 марта коммунальные службы двух районов Минска начнут работать в экспериментальном формате
27 февраля 2015 17:58

С 1 марта коммунальные службы двух районов Минска начнут работать в экспериментальном формате

Реформа ЖКХ в Беларуси: почему она нужна, какие ожидаются плюсы и куда исчезнут ЖЭСы
08 февраля 2015 17:25

Реформа ЖКХ в Беларуси: почему она нужна, какие ожидаются плюсы и куда исчезнут ЖЭСы

Александр Лукашенко поддержал идею создания в Минске коммунальной торговой сети
08 декабря 2014 17:39

Александр Лукашенко поддержал идею создания в Минске коммунальной торговой сети