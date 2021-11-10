Вопросы автомобильных перевозок и насущные проблемы граждан. Подводим итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Расскажем о самых ярких событиях парламентской недели в рубрике «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики.

Петр Орлов:

В эфире «Сенат» и я, Петр Орлов. Совет Республики – верхняя палата белорусского парламента, а еще палата территориального представительства. Именно здесь принимаются решения о принятии или отклонении законопроектов. Эффективным механизмом повышения качества законодательства является созданный по инициативе главы государства экспертный совет при Совете Республики. Главная задача – определять актуальность тех или иных законов по перспективным направлениям развития нашей страны.

Вопрос об автомобильных перевозках пассажиров обсудили на площадке Совета Республики. К участию пригласили тех, кто непосредственно занимается этой сферой, заместителей и руководителей предприятий транспорта.