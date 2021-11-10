Вопросы автомобильных перевозок и насущные проблемы граждан. Подводим итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Расскажем о самых ярких событиях парламентской недели в рубрике «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики.
Новости Беларуси. Расскажем о самых ярких событиях парламентской недели в рубрике «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики.
Петр Орлов:
В эфире «Сенат» и я, Петр Орлов. Совет Республики – верхняя палата белорусского парламента, а еще палата территориального представительства. Именно здесь принимаются решения о принятии или отклонении законопроектов. Эффективным механизмом повышения качества законодательства является созданный по инициативе главы государства экспертный совет при Совете Республики. Главная задача – определять актуальность тех или иных законов по перспективным направлениям развития нашей страны.
Вопрос об автомобильных перевозках пассажиров обсудили на площадке Совета Республики. К участию пригласили тех, кто непосредственно занимается этой сферой, заместителей и руководителей предприятий транспорта.
Петр Орлов:
Еще одна важная задача Совета Республики – работа с обращениями граждан. Новелла 2021 года – выездные личные приемы в регионах. А уже 2 ноября, здесь, в верхней палате белоруского парламента, прямую телефонную линию провел вице-спикер Анатолий Исаченко.
Вопросы касались самых разных сфер – от строительства и образования до здравоохранения и ЖКХ. Это как личные проблемы белорусов, так и предложения по внесению изменений в законодательство. Почти три десятка обращений поступило на прямую телефонную линию. Такая форма работы уже давно зарекомендовала себя как эффективный и удобный способ диалога с представителями власти.
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