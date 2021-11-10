У этого мальчика нет ног. Родители хотят лечить его в Германии, но вынуждены ночевать на границе в мороз

Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.

Нам надо ехать в Германию, чтобы лечить нашего сына. Мы очень долго пытались получить шенген-визы, но нам пять раз отказали. Поэтому мы попытались попасть туда через Турцию и Грецию. Ничего не получилось, поэтому мы пришли сюда ради нашего мальчика. А теперь сидим на границе, а сын даже в туалет здесь не может нормально сходить. Ему очень сложно. Здесь нет условий для инвалида. А если бы мы еще в 2015 году попали к врачам в Германию, то наш сын сейчас бы бегал, как остальные дети.