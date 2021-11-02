Вопросы автомобильных перевозок обсудили в Минске на экспертном совете. Вот что сказал министр транспорта Беларуси

Новости Беларуси. Вопрос об автомобильных перевозках пассажиров 2 ноября обсуждался на экспертном совете при Совете Республики шестого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К участию пригласили тех, кто непосредственно занимается этой сферой, заместителей и руководителей предприятий транспорта.

Совет создан в июне 2021 года по поручению главы государства. Его главная задача – определять необходимость и актуальность законопроектов по важнейшим вопросам развития страны.

Екатерина Речиц, член экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Как показывают результаты деятельности данного экспертного совета, некоторым проектам законодательных актов не достает комплексности и системности, надлежащего прогнозирования, результатов их принятия. Поэтому чтобы исключить негативные экономические, социальные и иные последствия в процессе правоприменения, соответствующие заключения вносятся главе государства.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Это еще одна площадка, где можно всесторонне обсудить те новшества, те предложения, которые вносятся в нормативно-правовую базу Республики Беларусь по тем или иным вопросам. И это полезно, я думаю, как для разработчиков, так и для экспертного сообщества.