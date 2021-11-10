Рост ВВП и увеличение числа рабочих мест. Татьяна Рунец о том, что будет в Беларуси после подписания союзных программ

Новости Беларуси. Расскажем о самых ярких событиях парламентской недели в рубрике «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики. Об итогах Высшего государственного совета Беларуси и России, мониторинге цен поговорим с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяной Рунец. Петр Орлов:

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президенты Беларуси и России утвердили 28 союзных программ. Заседание запустило работу по гармонизации законодательства в финансовой и экономической сферах. Какие ощутимые результаты ждут наших граждан уже в ближайшее время? «По расчетам белорусской стороны, конечно, нашу экономику ждет рост ВВП»

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Прежде всего я хотела бы сказать, что эти 28 программ составлены все на паритетных условиях с учетом интересов двух стран. Во-вторых, разработаны методические рекомендации по поводу работы в части гармонизации законодательства, министерств и ведомств. Что касается экономики, то по расчетам белорусской стороны, конечно, нашу экономику ждет рост ВВП. Различные прогнозы на этот счет по суммовому выражению, но в то же время, конечно, это будет. Если будет рост ВВП, будет расти благосостояние наших граждан. Естественно, будет интеграция, углубляться кооперация производственных связей. Вы же понимаете, что если углубление кооперации, значит возможность создания новых предприятий, новых производств. Это тоже заработная плата людей, рабочие места. Нельзя сказать, что мы примем эти 28 программ и сразу будут какие-то блага, какой-то мгновенный результат. Мгновенного результата ждать не приходится. Как отметил глава российского правительства Мишустин, необходимо разработать около 400 законодательных актов и двусторонних соглашений. Поэтому, конечно, работа предстоит большая. Граждан Беларуси ждут, конечно, равные права в области социальной защиты, в доступности медицинского обслуживания, образования. Еще можно отметить и экономическую сферу в том числе. Это равные права для наших субъектов хозяйствования при выходе на рынок российский. Кроме того, в области закупок предприятия наши получают такие же равные возможности наряду с российскими предприятиями.

Петр Орлов:

Одна из волнующих наших граждан тем – это цены. Тема, находящаяся в фокусе внимания Президента постоянно. Сенаторы подключились к мониторингу потребительских цен в регионах. Каких результатов удалось достичь по итогам анализа и есть ли сегодня тенденции, которые вас настораживают? «У нас в Совете Республики работа по мониторингу цен организована на постоянной основе»

Татьяна Рунец:

Да, несомненно, цены, занятость и зарплаты – это три задачи, которые всегда ставит Президент перед всей вертикалью власти. Цены, несомненно, волнуют наших граждан. У нас в Совете Республики работа по мониторингу цен организована на постоянной основе. Ежемесячно каждое первое число все сенаторы, члены Совета Республики от регионов выходят на мониторинг цен. Нам предоставляется информация для свода и обобщения. При выявлении фактов, когда нарушается где-то законодательство, где-то цены растут не в той пропорции, в которой установлено, мы отправляем информацию в МАРТ. МАРТ реагирует. Я хочу отметить, что по итогам за девяти месяцев МАРТ увидел нарушения у 174 объектов хозяйствования. Это, в общем-то, достаточное количество. К 171 должностному лицу применены меры административного воздействия. Кроме того, хочу отметить, что сенаторы мониторят цены в аптеках. Что волнует нас в аптеках сегодня, мы увидели то, что в отдельных коммерческих аптеках отсутствуют препараты белорусского производства. Это сигнал для нас, мы будем обращаться в Минздрав, чтобы Минздрав провел проверку по данным фактам и, конечно, изучил причины отсутствия белорусских препаратов в аптеках. Сенаторы мониторят разные цены, не только на социально значимые товары. Мы приняли решение, мы смотрим и на другие продукты либо товары первой необходимости. И в случае, конечно, если замечаем рост цен, мы обязательно реагируем. Петр Орлов:

Важное место в работе комиссии занимает работа с обращениями граждан: это и выездные приемы, и прямые телефонные линии. С какими вопросами обращаются граждане и удается ли помочь каждому обратившемуся? «Ко мне приходил гражданин на прием с предложением по экономическому развитию нашей страны»