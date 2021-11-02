«Мы работаем все вместе на один результат». Исаченко провёл прямую телефонную линию

Вопросы касались самых разных сфер – от строительства и образования до здравоохранения и ЖКХ. Это как личные проблемы белорусов, так и предложения по внесению изменений в законодательство. Почти три десятка обращений поступило на прямую телефонную линию. Такая форма работы уже давно себя зарекомендовала как эффективный и удобный способ диалога с представителями власти.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Что касается прямой телефонной линии, на мой взгляд, это наиболее быстрый способ коммуникации с нашим населением. Во-первых, люди могут дозвониться из разных регионов, не обязательно приезжать. Во-вторых, учитывая эту ситуацию эпидемиологическую, меньше контактов. Во всяком случае это позволяет в то же время и больше даже принять людей. Такая форма работы с населением, которая есть в Республике Беларусь, имеет свой положительный эффект. Самое главное, на мой взгляд, что здесь работают все: от председателя райисполкома до правительства. Депутаты различных уровней встречаются с населением, исполнительная власть – мы работаем все вместе на один результат, чтобы как можно больше людей, обратившихся к нам, получили положительное разрешение того или иного вопроса.