«Просили воду, еду, молоко для детей, памперсы». Какую помощь Красный Крест оказывает беженцам на границе?

Новости Беларуси. В белорусско-польском приграничье высадился целый десант Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем наши волонтеры помогают беженцам и как долго ждать помощи от международных благотворительных организаций? Гость нашей студии – генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. Виктория Ходосок, СТВ:

Дмитрий Евгеньевич, как вы оцениваете ситуацию на белорусско-польской границе с точки зрения медика и главы Красного Креста?

Смогли передать людям больше 5 тонн воды, 2 тонн продуктов, а также теплые вещи Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Сложная ситуация. Мы видим то количество людей, мигрантов, которые находятся на границе, это больше тысячи человек. И, конечно, в тех условиях, в которых они находятся, это и с медицинской точки зрения опасно для здоровья, и с обычных общечеловеческих позиций это тоже такие очень вынужденные и сложные условия. Поэтому, безусловно, Красный Крест приходит на помощь. Мы приходим не только одни. Мы подключаем и организуемся и с различными международными негосударственными объединениями. Нам очень активно помогали и помогают Совет Республики, облисполком гродненский. Мы очень плотно и тесно сотрудничаем с нашим Государственным пограничным комитетом, у нас полное взаимопонимание. Поэтому как только мы собираем большой груз гуманитарной помощи – вчера был первый пробный заезд. Мы быстро сорганизовали продуктовые наборы, воду для людей. Поехав туда, мы узнали, что необходимо людям, что они просят от Красного Креста. Виктория Ходосок:

Что они просили – вода, еда? Дмитрий Шевцов:

Просили воду, еду, молоко для детей, памперсы для деток, просили средства гигиены. Это то, что необходимо сейчас для жизнеобеспечения этих людей. Мы смогли сегодня передать больше 5 тонн воды, больше 2 тонн продуктов, мясных продуктов, мы передали молоко – то, которое просили, мы передали хлебобулочных изделий большое количество. Мы передали теплые вещи, куртки, спальные мешки, то есть все, что было, что мы могли за это время собрать, сегодня это было доставлено на границу нашим мигрантам.

Виктория Ходосок:

Каждый день будет доставка или одноразово? Дмитрий Шевцов:

Нет, это не одноразово. Я считаю, что каждый день нет такой необходимости туда ехать. О том, как помочь беженцам на границе: «Каждый человек может оказать пожертвование» Виктория Ходосок:

Я знаю, что вы объявили благотворительную акцию по сборам. Дмитрий Шевцов:

Конечно. Она размещается в социальных сетях через систему ЕРИП. Каждый человек может оказать пожертвование в той степени, в которой может, и организации в том числе напрямую могут – и государственные, и негосударственные, и белорусские, и небелорусские. Любые могут оказать нам помощь, которая пойдет непосредственно для помощи мигрантам. К нам ежедневно, начиная со вчерашнего дня [9 ноября – прим. ред.], в офис поступает очень большое количество звонков, где люди, наши белорусы, спрашивают, каким образом и как можно помочь беженцам. Мы им рассказываем, что они могут перечислить деньги либо передать теплые вещи, которые тоже будут направлены на границу. Виктория Ходосок:

Условия на границе, скажем так, не очень, потому что ночью холодно, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, воды. Но тем не менее там очень много женщин и детей. Может ли такая ситуация вызвать какую-то эпидемию? Никто не отменял коронавирус. Они все очень тесно контактируют. Мы видим на кадрах, что нет никакого соблюдения дистанции, ношения масок. «Сценарий может развиться любой». Может ли на границе вспыхнуть эпидемия?

Дмитрий Шевцов:

Конечно, да. Сценарий может развиться любой. Мы понимаем, что люди ночуют в приспособленных условиях. Сейчас ночью температура опускается до минусовых цифр. Поэтому могут быть и простудные заболевания, и другого плана заболевания. Конечно, пандемию коронавирусной инфекцию тоже никто не отменял. Поэтому, если люди не вакцинированы, не соблюдают социальную дистанцию, не носят средства защиты, это может спровоцировать в том числе и заболеваемость. Я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что все-таки достаточно организованная и отдаленная группа людей. Хотя, в принципе, они контактировали абсолютно с любым количеством населения, поэтому эти сценарии тоже могут возникнуть. Оказывают ли помощь беженцам международные организации? Виктория Ходосок:

На границе вы лично сами собираетесь побывать? Дмитрий Шевцов:

Да, я планирую в пятницу [12 ноября – прим. ред.] туда поехать. Вчера и сегодня работали наши коллеги из Красного Креста, они постоянно работают. Сегодня была встреча в присутствии представителей ООН, в присутствии Международной организации по миграции. Мы встретились для того, чтобы проговорить, чем занимается Красный Крест (мы являемся координаторами), что вся помощь, которую хотят оказывать эти организации… Они заверили сегодня всех, что они обязательно будут оказывать значительную помощь для мигрантов, поэтому будем сотрудничать с ними, чтобы они нам передавали помощь, а мы уже будет доставлять ее непосредственно на границу мигрантам.

Виктория Ходосок:

В одной из своих социальных сетей вы опубликовали пост о том, что коллеги съездили на белорусско-польскую границу, привезли груз, оказали помощь. И реакции среди подписчиков ваших (и не только) почти нет, то есть мизерная. По сравнению с постами про вакцинацию, хейт, споры, всякое бывает, что это – людям неинтересна помощь? Насколько распространена среди белорусов благотворительность? Дмитрий Шевцов:

Сложно ответить. Спасибо, что обратили на это внимание, я тоже очень внимательно за этим слежу. Когда я рассказываю людям о том, что необходимо вакцинироваться, приходит очень большое количество людей, которые ставят лайки, меньшее количество, которые ставят дизлайки, но тем не менее идет бурное обсуждение. Когда целую ночь, а утром смотрю – сообщений порядка 50-60 пришло. Это, конечно, вызывает бурный интерес, это сейчас на повестке дня. Но мы должны понимать, что есть часть людей, которые зарабатывают какие-то бонусы, пиар на этих вещах, которые либо популяризируют, либо выступают категорически против вакцинации. Что касается благотворительности, меценатства, наверное, эта тема не настолько интересна широкому слою населения, которое живет в социальных сетях, другого объяснения не нахожу. Порой смотришь и видишь, что какая-то информация о спасении животного вызывает более бурную реакцию, нежели это. Но я думаю, что это с какими-то временными ситуациями связано. Милосердие все равно у нас внутри, внутри нашей души, внутри нашего сердца. И по тому количеству звонков, я еще раз говорю, которое приходит в офис, я понимаю, что добрых людей все-таки больше. Виктория Ходосок:

Хочется верить, что в XXI веке в информационном обществе людей интересуют проблемы других людей.