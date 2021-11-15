«Несколько человек попросились домой». Показываем, как люди ночуют прямо на асфальте перед пунктом пропуска «Брузги»

Новости Беларуси. За тем, что же происходит на белорусско-польской границе, мы пристально следим на протяжении всего дня. Если вкратце, то у пункта пропуска «Брузги» возник новый стихийный лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там же сегодня, 15 ноября, беженцы и ночуют – скажем прямо, в нечеловеческих условиях – на холодном асфальте. Причем на улице сейчас примерно +2 – +3 °C. Понятно, что многим не до сна.

Галина Буро, корреспондент:

На белорусско-польской границе продолжает разворачиваться настоящая драма, и я сейчас не утрирую. Здесь очень холодно, и люди просто не могут спать при такой температуре. Они выстроились напротив поляков, они просят у них: «Please, help, пустите нас, пожалуйста, в Польшу, в Евросоюз, туда, куда мы хотим». Они показывают своих замерзших детей. Они уже не выдерживают, они начинают стучать по заграждениям. У некоторых уже просто не выдерживают нервы. Несколько человек попросились домой, обратно на родину, потому что они не понимают, как здесь можно оставаться. Видимо, они поняли, что гуманизм и демократия – это все большая иллюзия. На деле мы видим три ряда колючей проволоки и двойной забор. Вот и все это гостеприимство.

Картина здесь действительно шокирующая. Люди голодные, холодные, они кашляют, дети плачут. Просят одеяла, потому что очень холодно. Прямо сейчас обращаются к полякам. И все-таки люди здесь собираются оставаться, потому что многим уходить просто некуда, их страны разрушены все той же рукой демократии.