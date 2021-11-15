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«Несколько человек попросились домой». Показываем, как люди ночуют прямо на асфальте перед пунктом пропуска «Брузги»

15 ноября 2021 20:30
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Новости Беларуси. За тем, что же происходит на белорусско-польской границе, мы пристально следим на протяжении всего дня. Если вкратце, то у пункта пропуска «Брузги» возник новый стихийный лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там же сегодня, 15 ноября, беженцы и ночуют – скажем прямо, в нечеловеческих условиях – на холодном асфальте. Причем на улице сейчас примерно +2 – +3 °C. Понятно, что многим не до сна.

Новые подробности с места событий расскажет наш корреспондент Галина Буро.

«Несколько человек попросились домой». Показываем, как люди ночуют прямо на асфальте перед пунктом пропуска «Брузги»-1

Галина Буро, корреспондент:
На белорусско-польской границе продолжает разворачиваться настоящая драма, и я сейчас не утрирую. Здесь очень холодно, и люди просто не могут спать при такой температуре. Они выстроились напротив поляков, они просят у них: «Please, help, пустите нас, пожалуйста, в Польшу, в Евросоюз, туда, куда мы хотим». Они показывают своих замерзших детей. Они уже не выдерживают, они начинают стучать по заграждениям. У некоторых уже просто не выдерживают нервы. Несколько человек попросились домой, обратно на родину, потому что они не понимают, как здесь можно оставаться. Видимо, они поняли, что гуманизм и демократия – это все большая иллюзия. На деле мы видим три ряда колючей проволоки и двойной забор. Вот и все это гостеприимство.

Картина здесь действительно шокирующая. Люди голодные, холодные, они кашляют, дети плачут. Просят одеяла, потому что очень холодно. Прямо сейчас обращаются к полякам. И все-таки люди здесь собираются оставаться, потому что многим уходить просто некуда, их страны разрушены все той же рукой демократии.

«Несколько человек попросились домой». Показываем, как люди ночуют прямо на асфальте перед пунктом пропуска «Брузги»-4

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Фотофакт

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