Вольфович: учения «Союзная решимость» будут завершены, как и говорилось, 20 февраля, но проверка продолжится

Новости Беларуси. На полигоне Обуз-Лесновский завершился розыгрыш тактического эпизода совместного учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная группировка войск отразила наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создала условия для проведения контратаки.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Никто не говорил о том, что учения будут продлеваться до вторника. Учения будут завершены, и завершены, как и говорилось, 20 числа. Но проверка продолжается. Учения – это один из этапов в ходе проверки, поэтому сами учения проведены в ходе проверки. Проверка может быть продолжена. Когда, до каких пор? Это решение примет руководитель проверки.
Константин Герцев, корреспондент СТВ:
Пока на Западе полным ходом раскручивается истерия войны, белорусско-российский контингент продолжит совершенствовать свои навыки и умения в оборонительном искусстве боя, уже не в формате «Союзной решимости». 20 февраля учения официально завершатся. Но это не значит, что наша армия не будет держать руку на пульсе.