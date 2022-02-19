Прямой эфир

Вольфович: учения «Союзная решимость» будут завершены, как и говорилось, 20 февраля, но проверка продолжится

19 февраля 2022 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полигоне Обуз-Лесновский завершился розыгрыш тактического эпизода совместного учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная группировка войск отразила наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создала условия для проведения контратаки.

Вольфович: учения «Союзная решимость» будут завершены, как и говорилось, 20 февраля, но проверка продолжится-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Никто не говорил о том, что учения будут продлеваться до вторника. Учения будут завершены, и завершены, как и говорилось, 20 числа. Но проверка продолжается. Учения – это один из этапов в ходе проверки, поэтому сами учения проведены в ходе проверки. Проверка может быть продолжена. Когда, до каких пор? Это решение примет руководитель проверки.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:
Пока на Западе полным ходом раскручивается истерия войны, белорусско-российский контингент продолжит совершенствовать свои навыки и умения в оборонительном искусстве боя, уже не в формате «Союзной решимости». 20 февраля учения официально завершатся. Но это не значит, что наша армия не будет держать руку на пульсе.

Вольфович: учения «Союзная решимость» будут завершены, как и говорилось, 20 февраля, но проверка продолжится-4

Читайте также:

Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности

Вольфович на учении «Союзная решимость»: Вооруженные Силы любых государств надо готовить к войне

«Прибыли порядка 30 иностранных СМИ». Пресс-секретарь МИД о журналистах, которые посетили учение «Союзная решимость»

# Военные учения # общество # Александр Вольфович # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сегодня мы это в очередной раз подтвердим». Азарёнок рассказал, в чём сила государственных СМИ
19 февраля 2022 18:00

«Сегодня мы это в очередной раз подтвердим». Азарёнок рассказал, в чём сила государственных СМИ

Иван Эйсмонт: «К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны»
19 февраля 2022 18:00

Иван Эйсмонт: «К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны»

«Интернет открыт, всё есть, можно в очень короткие сроки обучиться». Дизайнер о работе на фрилансе и отказе от фитнеса
19 февраля 2022 17:12

«Интернет открыт, всё есть, можно в очень короткие сроки обучиться». Дизайнер о работе на фрилансе и отказе от фитнеса