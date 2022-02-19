Вольфович: учения «Союзная решимость» будут завершены, как и говорилось, 20 февраля, но проверка продолжится

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Никто не говорил о том, что учения будут продлеваться до вторника. Учения будут завершены, и завершены, как и говорилось, 20 числа. Но проверка продолжается. Учения – это один из этапов в ходе проверки, поэтому сами учения проведены в ходе проверки. Проверка может быть продолжена. Когда, до каких пор? Это решение примет руководитель проверки.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

Пока на Западе полным ходом раскручивается истерия войны, белорусско-российский контингент продолжит совершенствовать свои навыки и умения в оборонительном искусстве боя, уже не в формате «Союзной решимости». 20 февраля учения официально завершатся. Но это не значит, что наша армия не будет держать руку на пульсе.