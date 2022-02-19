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Вольфович на учении «Союзная решимость»: Вооружённые Силы любых государств надо готовить к войне

19 февраля 2022 17:03
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Новости Беларуси. На полигоне Обуз-Лесновский завершился розыгрыш тактического эпизода совместного учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная группировка войск отразила наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создала условия для проведения контратаки.

Вольфович на учении «Союзная решимость»: Вооружённые Силы любых государств надо готовить к войне-1

Последние аккорды проверки сил реагирования Минска и Москвы отыграли под Барановичами. Уже ясно, что на полигоне Обуз-Лесновский состоялись самые масштабные маневры «Союзной решимости – 2022». И дело даже не в количестве военнослужащих, боевой техники и оборудования. Как признаются в командовании, сегодня разыгрывался самый важный и сложный тактический эпизод – освобождение захваченной территории.

Вольфович на учении «Союзная решимость»: Вооружённые Силы любых государств надо готовить к войне-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы сегодня видели, что наша совместная группировка успешно с поставленными задачами (конечно, в учебном плане) справилась. Хотелось бы, чтобы она работала только в учебном плане, это не применялось бы в жизни, но тем не менее Вооруженные Силы любых государств надо готовить к войне. «Хочешь мира – готовься к войне». Хорошая поговорка.

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# Военные учения # общество # Александр Вольфович # Константин Герцев # Фотофакт

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