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«Прибыли порядка 30 иностранных СМИ». Пресс-секретарь МИД о журналистах, которые посетили учение «Союзная решимость»

19 февраля 2022 10:34
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Новости Беларуси. В проведении совместного учения Минск демонстрирует максимальную открытость. Сегодня, 19 февраля, боевые действия на Обуз-Лесновском полигоне в фокусе внимания десятков не только белорусских, но и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее о составе участников рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Прибыли порядка 30 иностранных СМИ». Пресс-секретарь МИД о журналистах, которые посетили учение «Союзная решимость»-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Прибыли порядка 30 иностранных СМИ и более 50, даже, наверное, около 60 иностранных журналистов. Это все ведущие мировые СМИ – это Associated Press, The Washington Post, CNN, BBC, Польское агентство печати, «Аль-Джазира», это Турция. Мы совершенно транспарентны, никаких ограничений не было, все желающие приехали.

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# Военные учения # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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