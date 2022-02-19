«Прибыли порядка 30 иностранных СМИ». Пресс-секретарь МИД о журналистах, которые посетили учение «Союзная решимость»

Новости Беларуси. В проведении совместного учения Минск демонстрирует максимальную открытость. Сегодня, 19 февраля, боевые действия на Обуз-Лесновском полигоне в фокусе внимания десятков не только белорусских, но и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее о составе участников рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Прибыли порядка 30 иностранных СМИ и более 50, даже, наверное, около 60 иностранных журналистов. Это все ведущие мировые СМИ – это Associated Press, The Washington Post, CNN, BBC, Польское агентство печати, «Аль-Джазира», это Турция. Мы совершенно транспарентны, никаких ограничений не было, все желающие приехали.

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