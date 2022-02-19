«Интернет открыт, всё есть, можно в очень короткие сроки обучиться». Дизайнер о работе на фрилансе и отказе от фитнеса

Влада Родовская, корреспондент:

Доброе утро, меня зовут Влада Родовская. И сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к иллюстратору Анастасии Ильницкой.

Анастасия Ильницкая – дизайнер-иллюстратор, уже более двух лет работает как фрилансер с крупными белорусскими производителями. Анастасия любит яркие решения и хочет создать, как можно больше красоты в этом мире. Влада Родовская:

Как вы пришли в дизайн?

Анастасия Ильницкая, дизайнер-иллюстратор:

Все началось с детства. Тогда я поступила в художественную школу, ходила рисовала, далее поступила в университет на инженера-дизайнера в Белорусский национальный технический. Потом на 2 курсе я начала работать в печатном центре. Там меня стали обучать, как подготовить макеты в печать, как работать с клиентами, работать в программах. Это было полезно, очень интересно. Далее на 4 курсе я начала работу в международной логистической компании. Я там работала дизайнером-маркетологом. Затем мне стало тесно в офисе, я захотела больше свободы, больше развития. И вот уже как два года я работаю на фрилансе, работаю на себя, я открыла ИП. И вот я сам себе начальник. Влада Родовская:

Реально ли стать иллюстратором без диплома?

Анастасия Ильницкая:

Конечно, сейчас масса тому подтверждений в социальных сетях, когда многие ребята без высшего образования иллюстратора или дизайнера успешно работают, у них много клиентов. Конечно, я не призываю не получать высшее образование, диплом нужен, но в плане узкоспециализированных направлений – дизайна иллюстраций, я считаю, что сейчас интернет открыт, все есть, можно в очень короткие сроки обучиться. Поэтому нужно дерзать, я считаю, не сидеть на месте. Влада Родовская:

Что нужно, кроме базовых навыков рисования? Анастасия Ильницкая:

Не всегда даже базовые навыки рисования нужны. Конечно, если они есть, это будет супер, это будет очень полезно. Но вообще нужны усидчивость, терпеливость, самокритика. Обязательно нужна смекалка. Вот без смекалки, мне кажется, вообще никуда и нигде.

Влада Родовская:

Опишите в нескольких словах свой дизайнерский почерк. Анастасия Ильницкая:

Я люблю смелые яркие решения. Меня обыденность очень удручает. Если в двух словах. Влада Родовская:

Как проходит ваш творческий процесс? Анастасия Ильницкая:

Мой творческий процесс проходит 24 на 7. Потому что бывают такие проекты, в которых нужно разработать концепции, но вдохновения нет с тобой рядом, и тебе приходится сесть, проанализировать проект, посмотреть бриф заказчика внимательно, посмотреть конкурентов. Далее я люблю отвлекаться как-то, сходить погулять или отвлечься на другие дела, на другие проекты. И мозг на подсознательном уровне ищет варианты, думает, и потом бывает в самый неожиданный момент выстреливает очень классная идея. Поэтому никогда не угадаешь, когда это наступит. Влада Родовская:

Что, по-вашему, должна нести иллюстрация и что она несет у вас?

Анастасия Ильницкая:

Я считаю, что иллюстрация должна вызывать эмоции. Я надеюсь, что у меня она эту функцию выполняет. Это, наверное, самое главное. Влада Родовская:

Как много времени уходит на работу? Анастасия Ильницкая:

Смотря о чем мы говорим. Если мы говорим вообще про иллюстрацию или какой-то проект, это может занимать и 2 часа, и 30 часов. В зависимости от того, насколько проект сложный. Если мы говорим про мой рабочий день, я стараюсь себя ограничивать, стараюсь работать 4-5 часов в день. Но это очень трудно мне дается. Потому что обычно у заказчиков все нужно вчера, все горит. И бывает такое, что ты работаешь до ночи, бывает, что работаешь в выходные дни. Поэтому из-за такого ненормированного графика я стараюсь 4-5 часов себе четко ставить рамки. Влада Родовская:

У вас есть неприятные истории, связанные с работой?