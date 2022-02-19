Иван Эйсмонт: «К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны»

Новости Беларуси. Финал просветительского проекта «В режиме правды» проходит в Минске. В зале более 3 тысяч гостей со всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поисках правды после тяжелого августа 2020 года они обратились к государственным СМИ и не ошиблись.

Полина Королева, корреспондент: 2021 год запомнился многими событиями. Особенно важны для белорусов – работа Конституционной комиссии и миграционный кризис, обострение которого терпела белорусско-польская граница. Запомнился год, к сожалению, и колоссальным количеством фейков и мутной лжи. Поэтому правда стала необходимостью.

19 февраля в Минске финал проекта «В режиме правды». Авторы телевизионных программ вышли на прямой контакт со зрителями. Они рассказали о том, с какими сложностями столкнулись в работе, какую ложь вскрыли и чего это стоило.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

К сожалению, мы все оказались в эпицентре информационной войны. Не мы хотели, не мы начинали, мы часто об этом говорим. Но в том числе и наше упущение в том, что у людей образовался какой-то пробел в знаниях, понимании того, что происходит вокруг, и мы сейчас очень активно наверстываем. Это целое движение под названием «Антифейк» стало очень популярно у нас в стране.